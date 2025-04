El comedor "Manitos de Amor" en crisis: piden ayuda para seguir alimentando a más de 50 familias

Nancy Cabral, responsable del comedor, contó que "Manitos de Amor" funciona desde hace cuatro años y que actualmente asiste a unas 50 familias del barrio. “ Le damos la merienda y la cena a la noche , nosotros les cocinamos a la gente. Pero ahora estamos complicados porque no está llegando mercadería como debería, y mucha gente que antes donaba, ya no puede hacerlo porque cada día se hace más difícil la situación”, explicó en Canal 7 Noticias.

Comedor merendero Manitos de Amor (1).jpg

Si bien en un principio las donaciones provenían de vecinos solidarios, en el último mes han recibido asistencia de Acción Social. Sin embargo, esta ayuda no es suficiente. “Nos piden documentación para entregar alimentos y la gente no siempre cumple con los requisitos, lo que nos complica aún más”, agregó Cabral.

El comedor es sostenido por cuatro vecinas del barrio, quienes cocinan diariamente con los pocos recursos disponibles. “Cocinamos con un mechero, la cocina y tres ollas. Hacemos todo acá, como podemos”, relató Cabral. La falta de espacio es otra gran preocupación, ya que el lugar se ha vuelto pequeño para la cantidad de personas que asisten. “Estamos tratando de conseguir materiales para hacer un saloncito donde podamos dar clases de apoyo y otras actividades para los nenes”, comentó.

Con la llegada del frío, la situación se vuelve aún más difícil. “Aquí adentro no entran 70 chicos, por eso ellos vienen con su táper a retirar la comida. Lo dejan y luego lo pasan a buscar”, explicó. Además de alimentos, necesitan frazadas y leña para enfrentar el invierno. “Espero que este año nos abastezcan con la leña, porque siempre es una lucha conseguirla”, agregó.

Comedor merendero Manitos de Amor (2).jpg

Una Pascua difícil, pero con esperanza

A pesar de la crisis, las voluntarias del comedor no quieren que los niños se queden sin su tradicional huevo de Pascua. “Todos los años hacemos huevitos para los nenes, pero este año es más difícil porque me quedé sin trabajo y no puedo comprar el chocolate. Siempre lo compraba yo. A veces nos donaban, pero este año no llegó nada”, lamentó Cabral. Por eso, hacen un llamado a la comunidad para que colaboren con chocolate y así poder mantener esta tradición que significa tanto para los niños del barrio.

Para colaborar se puede contactar al 2994189177.

Desde que el comedor abrió sus puertas, la situación social ha ido empeorando. “Este año creo que es el peor de todos. Antes nos donaban un montón de cosas y ahora ya no nos ayudan tanto. Se hace más difícil para los niños, también en cuestiones de higiene, porque empezaron la escuela y hay papás que no tienen cómo solventar los gastos”, expresó Cabral.

Para que la realidad cambie, considera que es fundamental que haya más apoyo a los sectores vulnerables. “Tendría que haber más gente que se preocupe por los chicos, como asistentes sociales o instituciones que ayuden desde otros lugares”, concluyó.

Comedor merendero Manitos de Amor (3).jpg

El comedor "Manitos de Amor" necesita con urgencia alimentos no perecederos, harina, arroz, frazadas y chocolate para Pascuas. Aquellos que deseen colaborar pueden acercarse al barrio 7 de Mayo o comunicarse con los organizadores para coordinar donaciones. La solidaridad de la comunidad es clave para que este espacio siga funcionando y ayudando a quienes más lo necesitan.