Siguen en auge las ollas populares contra el hambre en Neuquén

Este martes, el barrio confluencia, al este de Neuquén , fue el lugar donde las organizaciones sociales realizaron ollas populares. Desde el movimiento social vuelven a reclamar por la falta de entrega de mercadería para comedores y merenderos, al asegur que "el hambre no espera".

En un comunicado difundido por las organizaciones, aseguraron que "en la tierra de Vaca Muerta, hay personas que no tienen para comer" y que "en nuestro país, un millón y medio de niños y niñas se van a dormir sin cenar. También pasa en Neuquén".

En diálogo con LU5, Luis Ramírez, referente del Polo Obrero, contó que estas acciones buscan visibilizar las necesidad que existen en los barrios y la desocupación que sigue creciendo.

La realidad en los comedores y merenderos

Comedores comunitarios

Sostuvo que el número de gente que asiste a los comedores y merenderos no deja de ascender y preocupa a las organizaciones sociales. Según Ramírez, hace dos años solo asistían a los menores de las familiar y desde el año pasado que "en los comedores y merenderos hay adultos mayores y familias completas que dependen de eso para poder tener un plato de comida diario".

Desde el Polo Obrero y según la información proporcionada por el referente, tienen 16 comedores en Neuquén y 15 merenderos, en lo que se entregan aproximadamente 4.500 a 5.000 raciones semanales. "Es un número que va en ascenso, porque cada vez son más las personas que necesitan. Tenemos listados de gente que espera, porque no damos abasto", aseguró.

Con respecto a la asistencia, Ramírez indicó que de parte de Nación no hay de ningún tipo, "cero", pero que por parte de provincia sí existe pero que cada vez es más gente la que va a estos lugares y lo único que hay "son recortes" ya que "hace tres semanas que no se está entregando carne en nuestros comedores y merenderos. Si no te falta la verdura, te falta las proteínas", señaló sobre la situación que atraviesan.

Por semana, los comedores prácticamente entregan entre 150 o 210 raciones diarias, dijo el referente y explicó que algunos están lunes, miércoles y viernes y otros están martes y jueves. "Solamente en un comedor podemos llevarlo adelante diariamente, porque los insumos que se mandan son completamente insuficientes. Imagínate que en un comedor se entrega para que, en una semana le den de comer a la gente, solo dos kilos de arroz", sostuvo.

Maria Isabel Sanchez

En cuanto a las ollas populares, según reveló Ramírez, se llevan adelante con lo poco que está entregando provincia por una parte, pero "principalmente y esto es lo que quiero dejar en claro y quiero agradecer al conjunto de la sociedad, porque esto demuestra la solidaridad que existe en Neuquén, porque estamos sosteniéndonos con los aportes de los mismos vecinos que se juntan para hacer el comedor donde van y comen y son los que también vienen con un paquetito de fideos, otro con un paquetito de arroz y entre todos la zafamos, porque sino sería insostenible".