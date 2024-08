El triste final de don Lisandro, el criancero que fue cruzado en un carro por el río Catan Lil

Lautaro Silva hijo Catan Lil.jpg El joven afuera del hospital de Zapala.

En la mañana ya habían confirmado su estado irreversible

Lautaro en su diálogo con este diario había contado que la enfermedad de base de su padre era una diabetes y que durante el año pasado había sufrido la amputación de dos dedos de cada uno de sus pies. “El año pasado, después de la amputación de sus dedos, anduvo un tiempo en silla de ruedas, pero había salido adelante y logró caminar así y andaba a caballo y todo”, contó con orgullo el joven.

Al preguntarle cuando comenzó a empeorar su situación, el valiente hijo respondió que “unos cinco días antes que lo sacara en el carro, a él ya se lo notaba mal y entonces decidí buscar la forma de pedir ayuda y que se volviera a mejorar. No lo quería perder a mi padre”. A continuación, envuelto en lágrimas, dijo que “estoy orgulloso de mi papá por todo lo que hizo por mí y por todo lo que me dio”.

Sin embargo, en la mañana de hoy ya el parte médico no era muy alentador. Su estado era irreversible. Al respecto, Lautaro mencionó que “ayer (miércoles) como a las 15 le habían puesto una mascarilla de oxígeno y como que ya no respondía mucho el corazón. Ya hoy, como a las 9 lo durmieron y me dijeron que ya no sabían cuanto más podía resistir. Ya lamentablemente no hay otra vuelta”, dijo quebrado por dolor.

Lautaro Silva perdió a su padre

En ese momento su tío Felizario comentó que “Lisandro era el menor de los hermanos varones y de otras tres hermanas. Yo lo recuerdo siempre como una persona alegre, le gustaba tocar la guitarra y cantar. Era de hacer muy buenos asados siempre”. Luego contó: “Nosotros nacimos y nos criamos en Las Cortaderas. Después nos fuimos a Los Molles y por cuestiones de trabajo nos comenzamos a separar todos y él quedó solo. Al formar pareja tuvo a Lautaro”.

Sobre el joven, sostuvo que “este sobrino mío es un ejemplo para la sociedad por todo lo que hizo y es un verdadero orgullo para toda su familia”.

Un cuadro clínico complicado

Según pudo relevar este medio, la enfermedad de base (Diabetes) de don Lisandro era de por sí complicada, a lo que se sumó un poco la desatención y la lejanía para padecer una enfermedad de estas características. Según fuentes hospitalarias consultadas, tenía una infección generalizada a partir de una gangrena en ambos pies. Su diagnóstico desde el minuto cero era bastante complicado y lamentablemente cerca de las 14 de este jueves se comunicó su fallecimiento.

Lautaro Silva hijo Catan Lil (2).jpg

Detrás dejó un extenso legado en su campo del Cajón de Chachil y sobre todo le dejó al mundo un hijo como Lautaro que demostró tremendos valores que fueron acunados junto a él y junto a sus maestros de las escuelas 83 de Chacaico Sur y de la 122 de Bajada de los Molles donde completó sus estudios primarios.

Seguramente en la memoria de este noble hijo quedarán para siempre en su alma y en su corazón las tristes imágenes de ver a su padre tirado en un carro, después alzado en andas y finalmente en la caja de una camioneta, envuelto en unas pilchas con la esperanza de que iba a salvar su vida una vez más. No fue así por cosas de Dios y del destino. Sin embargo, a nadie le quedan dudas que Lautaro acompañó a su padre hasta el último suspiro. Un verdadero ejemplo en estos tiempos.