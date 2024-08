La odisea de un hijo que cruzó a su padre en un carro por un río para salvarle la vida

rescate- criancero-Las Coloradas-2.jpg

Solicitó atención médica para el padre

La experiencia de la odisea vivida por el noble hijo fue contada en primera persona por Ernesto Sierpina, quien en contacto con LMNeuquén contó que “ayer al mediodía se hizo presente en la estancia donde yo trabajo en Espinazo del Zorro el muchacho Lautaro Silva, pidiéndome que le pase señal para comunicarse con el agente sanitario dado que su padre estaba con mucho dolor en todo el cuerpo y que hacía ya dos días que no podía descansar”.

A continuación el hombre de campo relató: “Transcurrido unas par de horas me manifestó que no le habían dado ninguna solución por lo que me pidió si yo lo podía ir a buscar al otro día (por hoy miércoles) en la camioneta de la estancia hasta donde pudiera entrar y que el iba a sacarlo como pudiera en un carro”.

NORTE NEUQUIN.mp4

Cruzó el río para salvar a su padre

Y como en el campo la palabra es sagrada, este mediodía se comenzó a gestar una odisea que atravesó todos los tiempos. Desde los medios más precarios hasta los medios más sofisticados. Así lo contó Sierpina: “Hoy 12:30 aproximadamente pasé a buscar a un vecino, Pablo Epulef, para que nos diera una mano. Llegamos al primer paso sobre río Catan Lil y lo esperamos porque venía muy crecido”.

El día se presentaba complicado y las aguas bravías por lo que la espera se hizo larga. “Transcurrido una hora lo pudimos ver que venía Lautaro montado en un caballo y traía otro de tiro con un carrito donde traía a su padre”, sostuvo Ernesto. La situación quedó registrada en un video que realmente conmueve y moviliza las fibras más íntimas. Allí no terminaría el sufrimiento de don Lisandro.

TEMPORAL NORTE NEUQUINO.mp4

El carro pudo llegar hasta determinado lugar ya que no pudo avanzar más por la gran cantidad de agua que traía el caudal del río. Al respecto Sierpina contó que “en ese momento lo pusimos en una frazada al criancero y lo llevamos en andas por la orilla del río más de 300 metros y ahí lo cargamos en la caja de la camioneta e hicimos como 5 km y llegamos a la ruta y ya ahí nos encontramos con la ambulancia y los móviles de la policía”.

NORTE NEUQUINO.mp4

Esto es porque mientras los crianceros vivían una verdadera odisea frente al Catan Lil ya se había armado un intenso operativo de rescate con el helicóptero de la provincia. Sierpina entiende que todo el despliegue operativo se habría originado por una comunicación que él había mantenido con el titular de la Comisaría 31 de Las Coloradas.

Algo que se podría haber hecho el día anterior y haber evitado el arriesgarse a cruzar el río en un carro. Lo cierto es que la historia tuvo un final feliz y el criancero pudo ser trasladado en el medio aéreo al hospital de la ciudad de Zapala para ser asistido clínicamente.