Emergencia hídrica en Neuquén: alertan por el uso irresponsable del agua potable

La temporada de verano está significando un aumento exponencial en el consumo. Qué tener en cuenta para no derrochar.

El verano está a pleno y las altas temperaturas son la norma en esta época del año en Neuquén. Frente al calor, es común que el consumo de agua potable aumente . Los números de consumo por habitante de esta temporada encendieron las alarmas del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS).

Para evitar que el suministro de agua flaquee, desde la institución buscan concientizar a la población en el uso consciente del agua.

El gerente general de Servicios del Interior del EPAS, Juan Vasallo contó, en diálogo con LU5 , que el consumo este verano está siendo más del doble que en otros momentos del año.

"Los consumos están siendo muy altos para que tengamos un orden de idea, en promedio, los consumos que estamos teniendo en todas las localidades que opera el EPAS, es de 800 litros por habitante al día y un consumo normal o de diseño en operaciones normales es de 300 litros por habitante al día", explicó el gerente.

calor extremo Se espera que una ola de calor afecte a gran parte del país las próximas horas.

"Estamos trabajando en la comunicación y en la capacitación de todo lo que es uso responsable, dar recomendaciones a todos los usuarios porque no hay forma de que los sistemas puedan abastecer agua ilimitadamente", expresó.

El riesgo del alto consumo de agua

Vasallo explicó que "los sistemas se diseñan en función de la cantidad de población, del futuro que tenga esa población de crecimiento y con un coeficiente seguridad".

El ingeniero agregó que, si bien hay márgenes para abastecer consumos que superen el promedio, la situación se sale de control con el calor. "Cuando las temperaturas sobrepasan los 32 grados sobrepasamos todos esos límites y empezamos a tener fallas en la distribución, básicamente en los sectores altos, porque empezamos a tener baja presión y no llegan los caudales adecuadamente, porque las zonas bajas son las que van a tener un mayor caudal y son las que consumen más, lamentablemente, porque tienen más disponibilidad de agua", detalló.

"Entonces, si todos usáramos racionalmente el agua y la cuidáramos, alcanzaría para todos los usuarios", señaló. "Entonces, si todos usáramos racionalmente el agua y la cuidáramos, alcanzaría para todos los usuarios", señaló.

Tres consejos para hacer uso responsable del agua

En primer lugar, Vasallo enfatizó que es esencial priorizar el uso del agua para consumo humano, hidratación e higiene personal. "Siempre hablamos de esto cuando estamos con temperaturas mayores a 30 o 32 grados, porque ustedes pregúntense qué pasa en invierno. En invierno no falta nunca el agua. ¿Por qué? Porque los consumos son bajísimos. Son alrededor de 300, 400 litros por habitante al día y no de 800 como ahora", explicó.

pileta de la cocina

En segundo lugar, recomendó evitar el derroche en actividades no esenciales. Las dos fuentes principales de derroche durante el verano suelen ser el riego excesivo y el recambio de agua en piletas. Para paliar el gasto de agua, sugirió que el riego sea estratégico y utilizando poco caudal; y que se utilicen químicos para conservar el agua de las piletas lo mejor posible.

La tercera recomendación que hizo Vasallo fue incorporar hábitos de cuidado del agua en la actividad comercial y turística. "Tenemos una actividad turística muy grande en esta época del año en la provincia de Neuquén, o sea que tenemos mayor cantidad de usuarios, aparte de los residentes que tenemos permanentemente en el sistema", dijo.