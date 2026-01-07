¿Sigue la inestabilidad?: qué dice el pronóstico de este miércoles en Neuquén

El centro y norte provincial tendrán máximas por encima de los 34°C. En la cordillera se esperan lluvias aisladas por la tarde

Este miércoles 7 de enero, la provincia de Neuquén volverá a registrar temperaturas elevadas y condiciones de inestabilidad , especialmente en el sur y zona cordillerana. El pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada calurosa en el norte y el Alto Valle, con cielo parcialmente nublado y probabilidad de chaparrones hacia el final del día.

En la ciudad de Neuquén , se espera una temperatura máxima de 36°C , con cielo algo a parcialmente nublado y vientos moderados del sector noreste. La humedad se mantendrá alta durante gran parte de la jornada, lo que podría incrementar la sensación térmica por encima de los valores reales. Por la noche, no se descartan lluvias aisladas o tormentas puntuales.

En la zona petrolera, se prevén temperaturas similares, con registros cercanos a 37°C y ráfagas que podrían superar los 45 km/h. En este sector no hay alertas vigentes, pero se recomienda tomar precauciones ante la exposición al sol en horarios centrales.

ON - Rio calor (18) Omar Novoa

En el norte de la provincia la máxima alcanzaría los 27º,con probabilidad de lluvias débiles y dispersas durante el día e inestabilidad por la noche. Además, habrá algunas ráfagas de hasta 23 km por hora.

En el suroeste neuquino, se espera una jornada más fresca, con máximas que rondarán los 24°C y cielo mayormente nublado. Por la tarde, podrían registrarse precipitaciones débiles y algunas tormentas dispersas, en continuidad con la inestabilidad que afecta a la región desde el lunes por la noche.

Para la zona del centro de la provincia, la temperatura máxima estimada es de 30°C, con cielo parcialmente nublado y ráfagas moderadas del oeste. La jornada será mayormente estable, aunque se espera un incremento del viento durante la tarde.

Según los modelos de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), las condiciones generales tenderán a estabilizarse hacia el fin de semana, aunque podrían continuar las lluvias intermitentes en el sur y norte cordillerano hasta el viernes. El jueves 8 y viernes 9 volvería el calor intenso a toda la región.