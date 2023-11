En 13 fotos, un fin de semana de tradición en el Michacheo

El último domingo el espectáculo de las jineteadas fue el plato fuerte de esta edición de la Fiesta. El magnífico telón de fondo que prodigó el emblemático cerro El Michacheo fue el mejor tesoro que se llevó en las retinas de sus ojos la gran cantidad de público que se acercó al festival. Las cámaras de fotos y los celulares capturaron los mejores momentos que se perpetuarán en el tiempo.

Hacia el final de la tarde, durante las montas especiales, el sol se asomó e iluminó todo por lo que el natural paisaje se pudo observar aún más bello.

En cuanto a las actividades hubo Desafío de Jinetes y Caballos Elegidos. Entre ellos se destacaron los de: Méndez Juan vs El Brujo; Ceballos Manuel vs El Enano Maldito; Aguirre Franco vs El Bataraz; Millape Mariano vs El Gato Bayo; Ceballos Walter vs El Andariego. Además, el público disfrutó durante toda la tarde del ruedo libre en la categoría "Basto con Encimera", con 3 caballos a la final.

Durante un intermedio del festival se rindió un emotivo homenaje a los Jinetes Veteranos: Ricardo Suárez, Mario Fuentes y Mauricio Meliñanco.

FIESTA DE LA TRADICION_ZAPALA

