En 19 fotos, así fue la maratón para celebrar el Día Mundial del Agua en Neuquén

Más de 1.500 corredores y cientos de familias participaron de una propuesta integral impulsada por el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales.

Por la conmemoración del Día Mundial del Agua , el Gobierno provincial realizó este domingo en la ciudad de Neuquén una nueva edición de la Media Maratón de los Ríos, en el Paseo de la Costa . Fue una jornada que convocó a más de 1.500 corredores y a cientos de vecinos que se acercaron a participar de las distintas actividades propuestas.

La iniciativa fue impulsada por el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales y organizada de manera conjunta por sus distintas áreas, con el objetivo de promover hábitos saludables, fortalecer el turismo deportivo y generar conciencia sobre el cuidado del agua y los ríos de la provincia.

La jornada incluyó tres distancias adaptadas a distintos niveles: un circuito recreativo de 5 kilómetros, y recorridos competitivos de 10 y 21 kilómetros. Los circuitos combinaron tramos urbanos con sectores de aventura, incluyendo el cruce de un brazo del río Limay y el paso por una isla, permitiendo a los participantes disfrutar de un contacto directo con el entorno natural.

Además de la propuesta deportiva, el Paseo de la Costa se convirtió en un espacio de encuentro con la presencia de stands institucionales, propuestas educativas, actividades recreativas y dispositivos de concientización ambiental llevados adelante por el EPAS y las subsecretarías de Cambio Climático y de Recursos Hídricos.

En el operativo participaron organismos provinciales del ministerio, como Termas y Artesanías Neuquinas; y también otras áreas como los ministerios de Salud, de Juventud, Deportes y Cultura y de Trabajo y Desarrollo Humano; el EPEN y la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos.

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La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, acompañó la jornada participando del circuito recreativo de 5 kilómetros, recorriendo los espacios institucionales y formando parte de la entrega de premios a los corredores. También se hizo presenta la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz.

Esteves destacó que la propuesta “integra de manera concreta el turismo, el deporte, la salud y la conciencia ambiental, poniendo en valor nuestros ríos y el vínculo de la comunidad con el agua como recurso estratégico”. Además, remarcó que “el agua es un pilar central de la gestión provincial, y por eso estamos llevando adelante una inversión histórica en infraestructura hídrica, saneamiento y control ambiental para garantizar su cuidado y disponibilidad a futuro”.

La actividad forma parte de una política pública que posiciona al cuidado del agua como un eje central de gestión. En ese sentido, la provincia viene desarrollando una inversión histórica en infraestructura hídrica y saneamiento, junto con acciones de control y fiscalización orientadas a preservar ríos, lagos y embalses, y a promover un desarrollo turístico sostenible.

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La Media Maratón de los Ríos se consolida así como una propuesta que integra deporte, ambiente y comunidad, poniendo en valor al río Limay y fortaleciendo el vínculo de la ciudadanía con sus recursos naturales.

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