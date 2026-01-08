En fotos, así se vivió el concierto de música clásica en los jardines de El Messidor

La actividad congregó a locales y turistas, que vivieron una jornada diferente al aire libre. Todo el color del concierto en la histórica residencia.

Más de mil visitantes asistieron al primer concierto gratuito en los jardines de la residencia El Messidor , en Villa La Angostura . Con una gran puesta en escena y el entorno privilegiado de la histórica casona, la actividad apuntó a recuperar el ciclo de música clásica que desde hacía muchos no se realizaba en el lugar.

El evento, abierto a todo público, fue organizado por el ministerio de Turismo de la provincia, a través de NeuquenTur y con el apoyo económico de una empresa petrolera. Con una exitosa primera edición, se busca retomar una iniciativa que durante años revitalizó el sitio histórico de Villa La Angostura.

La propuesta cultural invitó a disfrutar del verano en un entorno único. Visitantes y habitantes de la Villa acompañaron la jornada con sus propias reposeras y lonas, para compartir una experiencia diferente al aire libre.

Se presentaron el Cuarteto de Cuerdas y el Quinteto de Metales de la Fundación BPN. La actividad formó parte de la agenda cultural de verano, orientada a promover el acceso a la cultura y a fortalecer la oferta turística en distintos puntos del territorio.

El concierto contó con la presencia del gobernador Rolando Figueroa y el intendente Javier Murer. Además, participaron la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, el presidente de NeuquenTur SE Gustavo Fernández Capiet, la presidenta de la Fundación BPN, Marlene Velázquez, entre otros funcionarios provinciales y municipales.

La realización fue posible gracias al acompañamiento del sector privado. La Provincia y la empresa Petrolera El Trébol S.A. (PETSA) controlada por Phoenix Global Resources, firmaron con convenio de aporte por 35 millones de pesos destinados a la promoción cultural y turística de la provincia. El convenio fue firmado este miércoles por el gobernador y el CEO de PETSA, Pablo Bizzotto, quién también participó del concierto.

Los artistas que tocaron en El Messidor

El Cuarteto de Cuerdas, integrado por María Sol Nardozza, Julieta Bolonci, Clara Nardozza y Oswaldo Corro, interpretó un repertorio que incluyó Ain’t Misbehavin’, Amazing Grace, Beale Street Blues, La vie en rose, Bohemian Rhapsody, Libertango y La Cumparsita, en una presentación de aproximadamente 40 minutos.

Por su parte, el Quinteto de Metales, conformado por Jair Rodríguez, Luciana Hernández, Gustavo Berri, Gastón Basegio y Natalia González, ofreció un repertorio diverso que abarcó obras como Allá rústica, Serenata nocturna, piezas de Mozart y Vivaldi, Por una cabeza y Viva la vida.

