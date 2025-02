En motorhome, transformaron el dolor de una mala noticia: su historia de amor

Vendieron un auto y compraron una trafic, a la que bautizaron como La Proyectada. "Vamos a estar viajando por la Argentina. Nosotros somos de Río Negro y nuestro primer destino sería Ushuaia. No conocemos. Y la idea es disfrutar de lo que reste, los dos juntos . Decidimos dejar todo atrás, dejar los problemas ... un montón de cosas, y dedicarnos pura y exclusivamente a ser felices de lo que reste ", confió Alejandro.

historia de amor

En el camino, esperan conocer mucha gente. Viajeros y ruteros como ellos. "Siempre tuvimos la fantasía de hacerlo y hoy lo vamos a concretar en La Proyectada", agregó el rionegrino. A la trafic que compraron le pusieron La Proyectada porque nació como una idea, un proyecto.

Viajar para vivir; vivir para viajar

"Es como la idea que tiene todo el mundo y a nosotros se nos dio", celebró el rodantero.

Se presentaron públicamente en un video que subieron a sus redes sociales, donde también irán compartiendo imágenes del viaje que emprendieron para hacer nuevos amigos y contactos. Además, es una forma de llevar tranquilidad a sus familiares y allegados. "Nos vamos de Viedma, Río Negro, hacia Usuahia. Es un viaje que no sabemos si tiene retorno...mañana podemos estar en Jujuy y, quién dice por ahí, cruzar la frontera a otro país. Esa es la idea", avizoró.

Como pretenden ser felices viajando, la idea es sostener económicamente su proyecto mediante la venta de artesanías. "Vamos a hacer un poco de todo parar que el recorrido sea largo y nos quede un hermoso recuerdo juntos", señalaron.

A medida de que vayan conociendo gente en el camino, esperan sumar seguidores que apoyen su iniciativa y brinden sugerencias.

Para Alejandro, es la primera vez que se sube a un motorhome con la idea de vivir sobre ruedas, la mayor parte de su tiempo. "Así que para mí es todo nuevo. Laura -en cambio- estuvo viajando anteriormente, por lo que conoce más o menos lo que es esta vida. Esperamos disfrutarlo, ser felices y conocer mucha gente, muchos viajeros. Siempre lo vimos de afuera nosotros, en realidad, yo siempre lo vi de afuera. He visto mucha gente viajando en sus autos, en sus camionetas, en sus motos y siempre dije 'qué lindo sería hacer un viaje así'. Bueno, hoy lo voy a concretar junto a ella ", reiteró.

Una historia con final abierto

El deseo más grande de Alejandro es que la historia de amor con Alejandra sea una viaje no de un mes o dos meses, si no de muchos años. "Esto tiene que ser un viaje de un año, dos o o tres. En lo posible cuatro y cinco también. La esperanza no se pierde", enfatizó

Transformaron el dolor de una mala noticia en viaje

Agradecidos por el apoyo, pidieron a la gente que los va conociendo, que les desee "buena onda". Energía positiva. "Sí, mucha energía buena", subrayó Alejandro.

Nos vamos de acá, nos despedimos de toda la mala onda, nos despedimos de todos los problema, dejamos todos eso atrás. Espero que que nos vaya bien en este viaje. Un abrazo a todos los viajeros. Muchas gracias y deséenos lo mejor". Alejandro, rutero.

En sus redes también dejaron en claro que están dispuestos a parar conocer personas. "Laura conoce un montón de de gente, pero yo voy a necesitar aprender un montón, todavía no sé cómo es un viaje así, lo vamos a ir aprendiendo en el camino", cerró.

Pueden seguirlos a través del sitio Soy Rodantero en Facebook.