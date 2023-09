Endeudamiento: autorizan al Gobierno a tomar crédito por 150 millones de dólares

La redacción original de la iniciativa solicitaba a los diputados aprobar una autorización para emitir letras con un monto total de hasta 100 millones de dólares. Sin embargo, finalmente el valor se elevó en un 50%, por lo que la propuesta que se girará al recinto será por un endeudamiento total de hasta 150 millones, "si considera que las condiciones del mercado son las apropiadas para solicitarlo".

Desde la Legislatura aclararon que los fondos se destinarán a la amortización de la deuda pública con vencimiento a partir del 2024 y que su plazo de emisión se extiende hasta por 4 años. En los fundamentos se expresa que, en ese contexto, la provincia tiene en el futuro la necesidad de cumplimentar pagos de deuda pública en dólares que, “para aproximarnos a su cuantía, será del orden de los U$S 131 millones de capital para el año 2024”.

Al fundamentar la propuesta, la diputada Liliana Murisi (MPN) remarcó que la medida constituye una “herramienta financiera” que debe enmarcarse en la situación provincial y el contexto nacional, caracterizado por la “creciente incertidumbre” y mencionó por caso la última devaluación del peso argentino y los elevados índices inflacionarios.

Por su lado, el diputado Lucas Castelli (Avanzar), quien también ofició como miembro informante, defendió el incremento del monto final hasta un 50% más en la medida en que el volumen de pago de deuda para el próximo ejercicio financiero, según informó la cartera de Economía, totalizará poco más de 300 millones de dólares, resultando “insuficiente” la cifra original.

Por JxC, Leticia Esteves dijo que “el debate es estéril si no se conecta deuda con déficit” y recordó que los últimos presupuestos presentaron números deficitarios. Frente a los próximos vencimientos de los pasivos advirtió dos caminos alternativos: no pagar la deuda y que “Vaca Muerta se termine” y no se vuelquen desarrollo e inversiones en la provincia, o afrontar las deudas y pagarlas. Dijo que la solución es “generar presupuestos superavitarios” y avanzar en materia de “responsabilidad económica”.

comision legislatura.jpg El proyecto había tenido el aval en comisión de la Legislatura, este martes por la mañana.

Endeudamiento: el rechazo de la minoría en la Legislatura

La diputada Lorena Parrilli del Frente de Todos dio su voto negativo al endeudamiento por 150 millones de dólares. "Claramente este es el primer endeudamiento de Rolando Figueroa gobernador. Es el primer endeudamiento sin haber asumido. No asumió y ya mandó dos proyectos. La carta de defunción del fondo anticíclico, que se liquidó, y ahora este endeudamiento por 150 millones de dólares. No asumió y ya nos están endeudando", manifestó y apuntó: "A Rolando Figueroa creo que no lo eligieron para endeudar la provincia. No creo que en su plataforma haya estado estipulado que iba a endeudar la provincia".

"Este no es un modelo productivo y de desarrollo. Tomar deuda para pagar deuda o para gastos corrientes es lo que venimos haciendo en esta legislatura desde que asumimos", sumó Parrilli.

El diputado del Frente de Izquierda, Andrés Blanco, también votó en contra del proyecto y denunció: "Es deuda para pagar deuda. Es claramente un negocio especulativo para el capital financiero. Nunca supimos a dónde fueron a parar los dólares de la deuda tomada en 2016 y 2017, pero lo que sí sabemos es que no fue a parar a escuelas, hospitales o a un plan de construcción de viviendas".

Por otro lado, Blanco apuntó a la relación entre el endeudamiento de la provincia y la producción de hidrocarburos en Vaca Muerta: “Nos prometieron que Vaca Muerta nos iba a traer saneamiento de las cuentas públicas, y hoy tenemos una provincia más endeudada que antes".

Por último, la diputada del Frente de Todos, Soledad Salaburu, también expresó su negativa al proyecto. Entre otras cosas, cuestiónó el tratamiento exprés de la iniciativa, que no superó las dos horas de debate en el recinto. "Dedicamos más tiempo de discusión a un proyecto para declarar interés por un árbol, que a este endeudamiento por 150 millones de dólares", dijo.

Salaburu recordó que con este crédito por 150 millones de dólares no se van a financiar obras, ni construir escuelas o caminos, sino que se usará para pagar deuda.