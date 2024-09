Es neuquina y lleva con orgullo la música argentina hasta Alemania

Hace 9 años Carolina Attoumani Díaz tomó la decisión de emprender viaje de Neuquén hacia Alemania para estudiar de cerca a los compositores clásicos que más le gustaban. Pero no se fue sola, llevó con ella el amor por la música de su país : el tango, el folklore y la zamba.

"Cuando digo 9 años no lo puedo creer", comentó Carolina a LMNeuquén , mientras comenzaba a hacer el recorrido de su experiencia cantando música argentina en el país europeo.

Apasionada por la música desde muy pequeña, estudió canto desde los 12 años y siempre tuvo contacto con lo artístico, desde danza, a clases de guitarra, charango y otros instrumentos. Finalizado el secundario y después de 2 años de indecisión y de darle vueltas al asunto, la música clásica y los compositores alemanes la inspiraron a emprender viaje hacia ese país.

"Estudié acá, primero hice un curso de Alemán, porque sin el idioma no se puede hacer nada. Después estudié pedagogía musical y canto clásico. Con el título pedagógico sentí que era hora de practicar, de dar clases", explicó y contó que quiso continuar con sus estudios pero esta vez, con algo 100% artístico. Por eso, rindió el examen para la carrera de Jazz que actualmente está a un año de finalizar.

Sentirse en casa a través de la música

Carolina Attoumani, canta Tango en Alemania (1).jpg Conciertos de tango de "La Yeta" en el "Theater am Neunerplatz" de la ciudad de Würzburg, Almania. Gentileza: Shuo Sun.

Hace casi dos años, Carolina decidió comenzar un proyecto de música argentina que hoy lleva el nombre "La Yeta" y que surgió de sus ganas de cantar tango.

"No sé si quizás es el desarraigo de estar en otro lado que uno vive la música argentina con mucha más emoción que estando en casa. A mí siempre me gustó el tango y el folklore, pero la verdad es que acá me dieron muchas ganas de cantar tango", dijo, y en ese momento apareció su primer gran desafío: encontrar un pianista que quiera tocar con ella.

Al no contar con las partituras de tango, tuvo que encaminarse hacia un sonido más ligado a la improvisación y ahí fue cuando conoció a Félix Schneider-Restschikow, su compañero de banda y quien actualmente también es su pareja.

El contacto se lo pasó una amiga y la realidad es que Félix nunca había tocado tango, pero no dudó en darle para adelante. Luego de coordinar un encuentro, se pusieron de acuerdo en el primer tema que ensayarían: "balada para mi muerte" de Piazzola, fue el elegido por Carolina, quien recalcó que para ella "es un tema difícil" del que no tenía partituras, pero Félix logró sacarlo de oído.

"Nos juntamos a ensayarlo y a mí me conmovió mucho que alguien de Alemania que nunca en su vida estuvo en Argentina se dejara llevar así por la música y tocara con tanta emoción", reconoció y recalcó que desde ese momento, conformaron el dúo bajo el nombre "La Yeta" y empezaron a presentarse en los teatros de Alemania tocando temas de tango y de a poco comenzaron a sumar chacareras, folklore, zamba, composiciones de Atahualpa Yupanqui y repertorios que ha cantado Mercedes Sosa.

Carolina Attoumani, canta Tango en Alemania (2).jpg Foto promoción de "La Yeta". Foto de Lukas Johr

Ante la pregunta de cómo comenzó esta difusión, Carolina aclaró que fue un proceso y todavía lo sigue siendo. El dúo comenzó enviando un video al teatro y hablando con la gente sobre el proyecto, a partir de ahí confirmaron que en Alemania hay mucho tango. "Les interesa porque lo bailan, toman clases, pero algo que a mi me pareció increíble es que muchos no supieran que el tango también se canta", advirtió.

La idea tuvo repercusión y mucha gente fue a verlos en sus presentaciones porque les interesaba la música y porque el nombre de Astor Piazzolla es mundialmente conocido. "Entonces dividimos el programa con tangos más antiguos primero, de antes de la era de Piazzola y después todo Piazzola", contó sobre los conciertos, donde descubrieron que hay mucha gente abierta a escuchar música de otros países, por eso sumaron otros ritmos.

Comenzando a experimentar incluir más sonidos de la Argentina, Carolina contó que tiene un bombo legüero, un popular membranófono del folklore argentino con el cual se percibe como "autodidacta". "A eso se suma que Félix es un pianista que le gusta mucho investigar ritmos desconocidos por él, entonces empezamos a tocar chacareras y zambas", reconoció.

Un dato curioso y que a ella la tomó por sorpresa fue que la primera propuesta de una zamba fue hecha por Félix, quien en un concierto en Valencia escuchó una interpretación de la canción “Alfonsina y el mar” e inmediatamente le envió un mensaje preguntando si podían sumar zamba. "Yo no podía creer que conociera la canción", dijo entre risas y manifestó que su respuesta fue que canten esa y muchas más.

Desde el primer show que hicieron, en mayo del 2023, no pararon de llevar la música argentina a teatros, bares y restaurantes.

A fines de noviembre sacarán su propio álbum EP llamado "ojos de cielo", donde plasmarán tres interpretaciones de folklore con arreglos propios. La presentación oficial la van a hacer en la ciudad natal de Félix y será en un formato de concierto donde también cantarán tango, zamba y chacarera.

"Va a ser mi debut como percusionista porque ahí voy a tocar en vivo el bombo, estamos practicando mucho", advirtió.

Recorriendo sus redes sociales (caro.musika en Instagram), se pueden apreciar algunas de las interpretaciones de grandes artistas argentinos que hacen Carolina junto a Félix, como "ojos de cielo" de Víctor Heredia, que es el nombre que lleva el EP; "Balada para un loco" de Astor Piazzola; también "Garúa" de Aníbal Troilo con la voz de Francisco Fiorentino, del cual grabaron un video publicado también en YouTube y "se dice de mí" de Tita Merello.

Por otro lado, Carolina también tiene otro proyecto: conformó una banda de Jazz. Luego de cantar un par de años y de moverse en el repertorio clásico se dio cuenta que lo que más le gustaba era componer y la música jazz. De esta pasión surgió, en 2022, "miBanda". El grupo está compuesto por músicos que se conocieron en el conservatorio y si bien todavía están en proceso creativo, ya han tocado en algunos festivales y conciertos.

"Es más del estilo jazz y música latinoamericana pero un poco más moderna, con composiciones propias", fue la descripción que hizo de su banda, compuesta por tres integrantes más que son todos de Alemania y que pudieron encontrarse en el amor por la música que une continentes.

Carolina Attoumani, canta Tango en Alemania (4).jpg "miBanda", el proyecto de Jazz que conforma Carolina Attoumani. Gentileza: Nik Jira

Luego de hacer un recorrido por sus proyectos, con mucho orgullo y añoranza por su ciudad, afirmó que trata de venir a Neuquén una vez al año, a pesar de que muchas veces se le dificulta por temas económicos. Las veces que vino cantó en algunos bares, e incluso hizo un mini concierto en la casa para sus amigos y familiares.

A futuro, la idea del proyecto que llevan adelante con Félix "La Yeta", es poder, en algún momento, hacer una mini gira por la Argentina para mostrar lo que hacen desde el lugar de origen. "Todavía no se ha dado, pero va a pasar", concluyó esperanzada.