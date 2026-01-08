Fiesta de la Confluencia 2026: artistas que se presentan el viernes 6 de febrero

La segunda jornada del festival estará marcada por propuestas actuales, sonidos virales y una fuerte presencia de nuevos referentes de la música popular.

La Fiesta de la Confluencia 2026 se realizará del 5 al 8 de febrero.

La 13° edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia continuará este viernes 6 de febrero con una grilla que pondrá el foco en las tendencias musicales del momento. Tras un arranque multitudinario, el festival renovará su energía con una programación orientada a las nuevas generaciones, sin perder el espacio destinado a los artistas regionales.

Desde temprano, el predio de la Isla 132 volverá a abrir sus puertas para recibir a miles de personas que se acercarán a disfrutar de una jornada extensa, con espectáculos ininterrumpidos y una marcada impronta urbana. La diversidad de estilos y la presencia de figuras emergentes consolidan el perfil federal y contemporáneo del evento.

La actividad sobre el escenario principal comenzará a las 18 , con la presentación de un ganador del Pre Confluencia , el certamen que funciona como plataforma para músicos locales y regionales. Esta propuesta se repetirá más adelante, a las 20:20 , reforzando el protagonismo de los talentos de la zona en una de las noches de mayor convocatoria juvenil.

SFP Fiesta de la Pre Confluencia (7) Sebastián Fariña Petersen

A las 18:40, será el turno de Tuli, quien aportará una propuesta ligada al pop actual y al lenguaje digital, conectando con un público que sigue de cerca las nuevas expresiones artísticas surgidas en redes y plataformas audiovisuales.

La grilla continuará a las 19:30 con la presentación de Lauty Gram, uno de los exponentes del género urbano que logró una rápida expansión en el circuito juvenil, con canciones que acumulan millones de reproducciones.

Ya entrada la noche, a las 21, subirá al escenario Roze, con un repertorio que fusiona pop y sonidos urbanos, consolidando el clima festivo y de constante renovación que caracteriza a esta jornada.

El horario central de la noche llegará a las 22, con la actuación de FMK, uno de los nombres más convocantes del pop urbano nacional, cuya presencia anticipa uno de los picos de público del viernes.

Fiesta de la Confluencia 2025 domingo (gente) Omar Novoa

Más tarde, a las 23:20, será el turno de Ángela Torres, quien aportará una propuesta que combina música, carisma y conexión con el público joven.

El cierre de la jornada está previsto para las 00:50, con la presentación de Luck Ra, encargado de despedir la segunda noche del festival con un show de alto impacto y un repertorio pensado para el baile y la celebración.

18:00 Ganador Pre Confluencia

18:40 Tuli

19:30 Lauty Gram

20:20 Ganador Pre Confluencia

21:00 Roze

22:00 FMK

23:20 Angela Torres

00:50 Luck-Ra

Luck Ra

Un viernes que consolida el perfil del festival

La jornada del viernes ratificará la capacidad de la Fiesta Nacional de la Confluencia para adaptarse a las nuevas tendencias musicales, convocando a públicos diversos y manteniendo su carácter gratuito y popular.

Con una grilla dinámica y una fuerte presencia de artistas seguidos por las nuevas generaciones, el festival avanza hacia un fin de semana que promete seguir sumando masividad y consolidación cultural en la costa del río Limay.