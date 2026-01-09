Fiesta de la Confluencia 2026: grilla completa del sábado 7 de febrero

La tercera jornada del festival combinará rock, identidad popular y referentes históricos del género, en una noche que promete alta convocatoria.

La Fiesta de la Confluencia 2026 se realizará del 5 al 8 de febrero.

La 13° edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia ingresará en su tramo más intenso el sábado 7 de febrero , con una programación pensada para quienes siguen de cerca el rock nacional y regional. Será una de las jornadas más extensas y con mayor expectativa, en un contexto de alta afluencia de público en el predio de la Isla 132.

Con el correr de las horas, el escenario principal reunirá propuestas que atraviesan distintas etapas del género, desde bandas con fuerte impronta festiva hasta grupos que forman parte del cancionero popular argentino y latinoamericano. Como en cada jornada, la presencia de artistas regionales será parte central del esquema.

La actividad comenzará a las 18 , con la presentación de un ganador del Pre Confluencia , reafirmando el espacio que el festival les brinda a músicos y bandas locales. Esta instancia se repetirá a las 19:50 , permitiendo que nuevos talentos compartan escenario con figuras de trayectoria nacional e internacional.

SFP Fiesta de la Pre Confluencia (6) Sebastián Fariña Petersen

A las 18:40, será el turno de Kapanga, con una propuesta reconocida por su energía en vivo y su capacidad para generar climas festivos desde los primeros acordes.

La noche avanzará a las 20:40 con la presentación de Bersuit, una de las formaciones más emblemáticas del rock argentino, con un repertorio atravesado por canciones que combinan crítica social, humor y ritmos populares.

En el tramo central de la jornada, a las 22:00, subirá al escenario Comodines, aportando una propuesta que continúa fortaleciendo el perfil rockero del sábado.

Minutos más tarde, a las 22:40, llegará uno de los momentos más esperados con la actuación de La Beriso, una banda con fuerte llegada al público y una extensa trayectoria en escenarios de todo el país.

Fiesta de la Confluencia 2025 domingo (gente)

El cierre de la jornada está previsto para las 00:10, con la presentación de No Te Va Gustar, uno de los grupos más convocantes del rock rioplatense. Su participación marcará el final de una noche cargada de clásicos, coros multitudinarios y una conexión directa con el público.

18:00 Ganador Pre Confluencia

18:40 Kapanga

19:50 Ganador Pre Confluencia

20:40 Bersuit

22:00 Comodines

22:40 La Beriso

00:10 NTVG

no te va a gustar confluencia

Un sábado clave dentro del festival

La programación del sábado 7 de febrero confirma el peso que el rock sigue teniendo dentro de la Fiesta Nacional de la Confluencia, con una grilla que apuesta a la memoria colectiva, la identidad popular y el cruce generacional.

Con entrada libre y gratuita, la tercera jornada se perfila como una de las más concurridas del festival, anticipando un cierre a la altura de uno de los eventos culturales más importantes del país.