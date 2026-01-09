Fiesta de la Confluencia 2026: quiénes cierran el domingo 8 de febrero

La última jornada combinará artistas emergentes, sonidos urbanos y figuras centrales de la escena actual, en una noche que marcará el final de cuatro días de alta convocatoria en la Isla 132.

La Fiesta de la Confluencia 2026 se realizará del 5 al 8 de febrero.

La 13° edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia llegará a su fin el domingo 8 de febrero con una programación enfocada en las expresiones más actuales de la música popular. Será una jornada pensada especialmente para el público joven, con una grilla que refleja las nuevas tendencias y el recambio generacional que atraviesa la escena nacional.

Como en las jornadas anteriores, el predio de la Isla 132 volverá a ser el punto de encuentro de miles de personas que se acercarán para disfrutar del último día del festival, en un entorno natural que se consolidó como uno de los grandes escenarios culturales del país.

La actividad sobre el escenario principal comenzará a las 18 , con la presentación de un ganador del Pre Confluencia , reafirmando el espacio que el festival les brinda a los artistas locales y regionales. Esta instancia se repetirá a las 19:50 , manteniendo la visibilidad de los nuevos talentos en una jornada de fuerte convocatoria.

SFP Fiesta de la Pre Confluencia (7) Sebastián Fariña Petersen

A las 18:40, será el turno de Femi, con una propuesta vinculada a las nuevas expresiones del pop urbano y alternativo, que marcará el inicio del perfil musical del domingo.

La programación continuará a las 20:40 con la presentación de Tizishi, uno de los exponentes emergentes de la escena urbana, que aportará una propuesta fresca y alineada con las tendencias del momento.

A las 22, llegará uno de los momentos centrales de la noche con la actuación de La Joaqui, una de las figuras más convocantes del género, con un repertorio que conecta de manera directa con el público joven y las nuevas generaciones.

la joaqui

Ya en el tramo final del festival, a las 23:40, subirá al escenario Dillom, referente del movimiento urbano alternativo, con un show que promete intensidad y una fuerte respuesta del público.

El cierre definitivo de la 13° edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia está previsto para las 00:10, con la presentación de Trueno, uno de los nombres más destacados del rap y el freestyle nacional, encargado de despedir el festival con una puesta en escena de alto impacto.

18:00 Ganador Pre Confluencia

18:40 Femi

19:50 Ganador Pre Confluencia

20:40 Tizishi

22:00 La Joaqui

23:40 Dillom

00:10 Trueno

Trueno (3)

Un cierre que refleja el presente musical

La jornada del domingo reafirma la capacidad del festival para renovarse y acompañar los cambios en la escena musical, incorporando nuevas corrientes sin perder su carácter popular, gratuito y federal.

Con esta última noche, la Fiesta Nacional de la Confluencia cerrará cuatro días consecutivos de música, encuentro y masividad, consolidándose una vez más como uno de los eventos culturales más importantes del país.