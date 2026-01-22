Gripe H3N2 en Neuquén: confirman 4 casos y llevan tranquilidad a la población

Según afirmaron las autoridades, la variante es más contagiosa, pero no presenta mayores complicaciones de salud.

El virus de influenza A variante K es más contagioso, pero no representa un peligro.

El ministerio de Salud de Neuquén confirmó dos nuevos casos de influenza A (H3N2) subclado K en territorio provincial, que se suman a los dos detectados en diciembre último.

Asimismo, comunicó que actualmente no hay nuevos casos en espera de tipificación en el Laboratorio Malbrán que sean de la provincia del Neuquén.

En un contexto de aumento de la actividad del virus a nivel internacional durante los últimos meses, es necesario recordar la importancia de mantener las medidas de prevención habituales:

Mantener al día la vacunación antigripal, especialmente en grupos de riesgo: personas gestantes en cualquier etapa del embarazo, personas puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses inclusive, niñas y niños de 2 a 8 años inclusive con factores de riesgo, personas de 9 a 64 años con factores de riesgo, tales como enfermedades cardíacas, respiratorias o renales, inmunosupresión, obesidad o diabetes; y personas mayores de 65 años.

Lavarse frecuentemente las manos.

Ventilar los ambientes.

Cubrirse al toser o estornudar.

Ante síntomas respiratorios, quedarse en casa y consultar al sistema de salud, sobre todo si se pertenece a un grupo de riesgo.

regueiro.png

Por otro lado, las autoridades sanitarias provinciales destacaron que se trata de cuatro casos aislados y que hasta el momento no hay evidencia de transmisión comunitaria sostenida en Neuquén; y que el sistema de vigilancia epidemiológica y virológica de la provincia se encuentra reforzado, monitoreando de manera permanente la situación.

Además, desde el Laboratorio Central informaron que no hay nuevos en espera de tipificación por parte del Malbrán que sean de la provincia del Neuquén.

Martín Regueiro: "Es como la gripe de siempre"

En diálogo con Radio 7, el ministro de Salud de la provincia, Martín Regueiro, afirmó que "lo más importante va a ser cuando en febrero o marzo podamos largarlas, va a ser importante que la gente se vacune para obviamente evitar la propagación de este tipo de virus".

"Hoy no es una oportunidad que revista una situación compleja, pero sí es verdad que es una variante nueva", dijo el ministro.

Respecto a la potencial peligrosidad que se le da a la enfermedad, el ministro expresó que, después de la pandemia, la población quedó sensible a este tipo de situación.

vacunas sarampion.png

Sin embargo, el ministro puso paños fríos a la situación. "Trato de ser claro con esto: hoy es una gripe que sí es una variante nueva y que no tiene mayor gravedad que la influenza de siempre, la gripe de siempre", explicó Regueiro.

"Obviamente, sí cuando estemos vacunados para esta variante va a ser obviamente mejor porque vamos a estar más preparados inmunológicamente para frenarlo, pero no es para alarmarse", agregó el funcionario provincial.

Qué es la gripe H3N2 y sus síntomas

La variante, derivada del virus de influenza estacional tipo A, presenta mutaciones que la vuelven más transmisible y le permiten evadir parte de la inmunidad adquirida por infecciones previas o por vacunación.

Los síntomas más frecuentes asociados a la variante K incluyen:

Fiebre alta y súbita.

Dolores musculares intensos.

Tos seca.

Fatiga extrema.

Molestias gastrointestinales (diarrea o dolor abdominal).

La gripe H3N2 puede confundirse con COVID-19, por lo que los especialistas recomiendan diagnósticos combinados para acelerar tratamientos y evitar errores clínicos.