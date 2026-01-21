Primera muerte por gripe K en Argentina: hay casos confirmados en más de 10 provincias

El Ministerio de Salud confirmó el deceso y advirtió que el virus H3N2 ya tiene gran circulación.

La mayoría de los casos corresponde a mayores de 60 años y menores de 10.

A mediados de diciembre, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán” confirmó que se habían detectado tres casos de gripe A (H3N2) pertenecientes a la variante K en Argentina, identificados a través de técnicas de secuenciación genómica. En las últimas horas, se conoció la primer víctima fatal.

Fuentes médicas confirmaron que la persona fallecida por esta variante de gripe era un hombre de 74 años , quien estaba internado en Mendoza.

Según revelaron medios locales, el deceso ocurrió en la tarde del martes. El paciente era un hombre argentino radicado en España que había viajado a Mendoza para pasar las fiestas de fin de año junto a su familia.

muerte gripe argentina

Cuál fue el avance del hombre que murió tras enfermarse en Mendoza

Su estado de salud se agravó pocos días después de su llegada al país y debió ser hospitalizado el 17 de diciembre, donde permaneció internado hasta su fallecimiento. Las autoridades confirmaron que presentaba comorbilidades que influyeron negativamente en la evolución del cuadro clínico.

Desde el Ministerio de Salud se confirmó que ya hay 28 casos de influenza A (H3N2) pertenecientes al subclado K en al menos 14 provincias del país, según el el Boletín Epidemiológico Nacional publicado esta semana.

"Sabíamos que el paciente tenía una infección por gripe H3N2 y que sus patologías previas fueron lo que llevó a que tuviera estas complicaciones y este deceso fatal”, indicó Beatriz Montenegro, directora del Hospital Carrillo, a MDZ Radio.

Desde el medio Los Andes, confirmaron que el hombre comenzó con fiebre a las 48 horas de haber arribado a la provincia para visitar a su familia, por lo que fue derivado al Hospital Central y luego trasladado a un centro asistencial de Las Heras.

Durante su internación en el Hospital Carrillo cursó un cuadro de neumonía, fiebre persistente, dificultades respiratorias y dolores corporales. La evolución fue desfavorable debido a que presentaba múltiples enfermedades preexistentes, lo que complicó la respuesta al tratamiento. Fue asistido de manera inmediata, permaneció en terapia intensiva, bajo aislamiento estricto y con cuidados permanentes, aunque su estado siempre fue delicado.

El reporte oficial sobre la gripe H3N2 en Argentina

Las provincias con casos confirmados son: Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Gripe H3N2 Ante la ola de gripe en Europa, expertos recomiendan la vacunación temprana en Amárica Latina como principal herramienta de prevención.

En Córdoba se detectaron dos casos: un hombre de 27 años de San Francisco que volvió de México y una mujer de 38 años de La Calera que regresó de España. Ambos recibieron atención ambulatoria y evolucionan favorablemente, sin necesidad de internación.

La mayoría de los contagios se detectó en mayores de 60 años y menores de 10, casi la mitad de los pacientes requirió internación y solo el 21% estaba vacunado.

La vacunación es de baja cobertura. Entre quienes contrajeron el virus, apenas seis personas se encontraban vacunadas contra la gripe, lo que equivale al 21% de los casos detectados. Las autoridades reiteraron la importancia de la vacunación antigripal, especialmente en los grupos de riesgo.