Hantavirus: investigan a 60 personas como casos estrechos

Contacto estrecho se define a aquella persona que ha estado con el caso positivo dos días antes de que inicie con fiebre o hasta cinco días después del inicio de fiebre de la persona positiva y el contacto es a menos de un metro, por más de 30 minutos o haber compartido utensilios, mates en forma directa.

Hospital Ramón Carrillo San Martín de los Andes -VALIDA 1200-

Los principales síntomas son: la fiebre, los dolores musculares intensos que posibilita día a día, la movilización, dolor de cabeza, puede haber a veces dolor de garganta. No tiene secreciones, es decir, no hay mocos, no hay catarros, a diferencia con la gripe y después puede haber dolor abdominal. En los chicos también puede haber diarrea y vómitos.

Rodas agregó que la adolescente "creemos que tuvo una exposición ambiental", al ingresar el sábado al sistema de salud fue catalogada como caso sospechoso por sus síntomas. "Resolvimos derivarla a un lugar con mayor seguridad y mayor complejidad para que reciba el tratamiento en forma oportuna", sostuvo.

La médica del hospital Ramón Carrillo indicó que el hantavirus, en este caso la cepa Andes, "produce un síndrome pulmonar, algo muy parecido a lo que pasaba con el COVID, una respuesta inflamatoria sistémica que genera un daño que no se puede controlar. El pulmón se llena de líquido, entonces suele haber dificultad respiratoria y eso suele ser el cuadro que hace crítica y compleja".

De acuerdo al último parte médico, "estaban mejorando algunos parámetros de laboratorio y clínicos" de la joven sanmartinense.

hantavirus raton -VALIDA 1200-

Sobre el hantavirus

El virus se encuentra en la orina, la saliva y las heces del roedor colilargo y tanto la zona de la precordillera como la cordillera de la provincia del Neuquén es considerada zona de riesgo de la enfermedad.

Debido a que la enfermedad se presenta en cualquier época del año en toda la región cordillerana, independientemente de la floración de la caña colihue, es que se deben tomar los recaudos necesarios para evitar enfermarse con hantavirus.

El ministerio de Salud de la Provincia recomienda no entrar en contacto con roedores o sus deposiciones; no ingresar a galpones o viviendas que hayan permanecido cerrados por largo tiempo sin antes ventilar adecuadamente; no realizar tareas de desmalezado o recolección de frutos en área de matorrales sin las medidas de protección correspondientes (barbijo tipo N° 95).

También se aconseja acampar en lugares habilitados; limpiar y despejar alrededor de las viviendas y mantener la leña ordenada y alejada de los hogares.