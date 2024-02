Incendio en la chacra de Centenario: la versión del abogado

Lo denuncian por no pagar el alquiler y atacar a los bomberos en la casa al lado del club de polo La Sarita. Él respondió que el incendio fue intencional.

La casa que sufrió el incendio está ubicada en una calle sobre calle 4, en Centenario, en cercanías de la cancha de polo La Sarita. Ante las acusaciones en su contra, el abogado Egidi Vega solicitó un derecho a réplica a LU5 , y aseguró que "los hechos no fueron de ninguna forma como fueron referidos".

"A mí me prendieron fuego la casa", dijo el abogado y agregó que no existen denuncias en su contra por parte de los Bomberos Voluntarios, quienes señalaron que hace menos de un mes que concurrieron a la propiedad ante una alerta por incendio y fueron atacados a piedrazos por los habitantes del lugar.

"En ningún momento un bombero denunció a Mariano Egidi Vega, sería necesario hacer las aclaraciones", dijo el abogado, que acudió a la Fiscalía a comprobar si existían denuncias en su contra. Según relataron desde Bomberos Voluntarios, el hombre les pidió disculpas por las agresiones y justificó su accionar por estaba nervioso por los daños ocasionados por las llamas, ya que en su propiedad guardaba grandes sumas de dinero.

Egidi Vega señaló a LU5 que no existen los preventivos de denuncia en la Comisaría 5ta por su denuncia de incendio intencional. "Yo no tengo ningún tipo de dudas que se va a terminar de corroborar con la pericia de Bomberos. Es una trama siniestra que me toca vivir", afirmó en la entrevista radial.

abogado mariano egidi vega.jpg

El abogado aseguró que antes del incendio, llegó de viaje y se encontró con su perro apuñalado y con una oreja destrozada. "Quiero que se escuche mi versión. Esto está certificado, no son dichos míos", indicó.

Sobre las denuncias públicas que hizo Emilce Martínez, propietaria de la casa que alquila, dijo: "No sé por qué se refiere a mí con tanta violencia y nadie la ha atajado". La mujer afirma que lleva tres años en un juicio por desalojo, porque el hombre dejó de pagarle el alquiler después de cumplir el contrato solamente por un año.

Agregó que tiene juicios cruzados con la propietaria de la casa, a quien le exige el pago de honorarios por un proceso de división de bienes ante un escribano. "Tuve que esperar dos años a que tome dimensión de su comportamiento", se quejó y aseguró que la mujer intentó estafarlo.

Según se versión, en el contrato se había acordado que él realizaría una serie de reformas para mejorar la vivienda, que estaba en estado de abandono. Por su parte, la dueña de la casa aseguró que el inmueble estaba en buenas condiciones, más allá del desgaste de la pintura, y que el inquilino le exigía hacer reparaciones innecesarias para mejorar la piscina o aspectos que no necesitaban nuevas obras.

Sobre el ataque, afirmó que la mujer atacó a sus animales y que intentó atropellarlo con su camioneta, mientras que ella señala que el abogado golpeó el vidrio del vehículo y le produjo cortes en las piernas.

Incendios intencionales- bomberos voluntarios Centenario- chacras- 2.jpg Gentileza Bomberos Voluntarios de Centenario

La versión de la propietaria de la chacra

Emilce afirmó que la historia comenzó en plena pandemia de coronavirus, cuando decidió poner su casa en alquiler. Después de la división de bienes con su ex pareja y padre de sus hijos, la mujer se quedó con una hectárea lindera al predio La Sarita, una conocida cancha de polo de la ciudad, así como con la vivienda del casco de la chacra y un salón que solía alquilarse para eventos.

A través de una inmobiliaria, inició un acuerdo con el abogado Mariano Egidi Vega, que tiene un reconocido estudio jurídico en Centenario. El vínculo comenzó a través de un comodato por los retrasos que se produjeron en la firma del contrato de alquiler. "Como era pandemia, él se demoró en presentar las garantías, pero finalmente se firmó el contrato", dijo la vecina en diálogo con LU5.

"El primer año, dentro de todo, recibí los cobros parciales del contrato acordado. Él quería ir haciendo obras que no eran necesarias", dijo y agregó que el inquilino destinaba el dinero del alquiler a refaccionar la piscina o el jacuzzi. "Además de la pintura y la humedad propia de toda vivienda de chacra, la vivienda funcionaba perfectamente", aclaró.

Las cosas se complicaron en el segundo año de contrato. "El segundo año ya no quiso pagar más y hace tres años que estoy en juicio de desalojo", dijo Emilce y agregó que el proceso se postergó porque su abogado desistió del caso por motivos de salud.

El incendio

Sin embargo, las cosas se complicaron todavía más en enero de este año, cuando se produjo un incendio en la vivienda, que terminó con un ataque agresivo hacia los Bomberos Voluntarios. Una vez apagado el incendio, los integrantes de la dotación de bomberos que recibieron la agresión hicieron las respectivas denuncias contra un hombre que sería el autor de los hechos y que es familiar del propietario del lugar.

Como respuesta, Mariano, el dueño de la casa incendiada, dio su versión de lo ocurrido y pidió disculpas. Además, contó que en el incendio perdió todo, incluida su gata. De acuerdo a lo que relató, también se quemó una suma millonaria de dinero, por lo que denunció que cree que fue intencional, ya que había un vidrio roto.