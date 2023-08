Jardín 13: los padres marcharon e interrumpieron las elecciones de ATE

Oscar, el papá denunciante, contó en declaraciones radiales: “Ella había ido a buscar pan a la cocina y el portero la manoseó. La llevé al hospital y de ahí la vieron una doctora y una psicóloga, dicen que la nena no miente, que está diciendo la verdad.

Ante este primer diagnóstico, los familiares fueron a realizar la denuncia a la fiscalía. “Ella está ubicada en tiempo y espacio, no te dice una fecha exacta, pero ella se animó a hablar, este tipo hace muchos años estaba trabajando en el jardín y de un día a otro lo sacan”, aseguró.

Padres del Jardín 13 con ATE (1).jpg Gentileza Centenario Digital

En tanto, Elisa, la mamá de la nena, sostuvo que: “El jueves fue a la doctora y el viernes al mediodía fue anoticiado el jardín, le dijeron a la fiscalía que no había ningún portero trabajando. Esto ocurrió en el establecimiento, porque mandó a la nena sola a la cocina la maestra”.

Además, aseguró que, aunque la directora dijo que nos los pequeños no van solos a la cocina, luego se desdijo y confirmo que era un “sistema de organización”. “Yo la dejaba con toda confianza a mi hija en el jardín”, señaló indignada.

“Apenas me enteré, la llevé a la doctora, posiblemente mi nena va a ir a cámara Gesell. Ellos el viernes sabían, a no lo habrían cambiado de escuela. Nosotros queremos que se hagan cargo, los chicos no mienten, yo no vine acá al jardín primero y fui a hacer todo legal porque pensé que se iba a tapar todo”, manifestó.

Los padres del Jardín 13 con ATE.jpg Gentileza Centenario Digital

Reclamo y furia en la puerta del Jardín 13

Respecto a lo que ocurrió en el establecimiento el lunes, cuando los padres se congregaron en la entrada de la institución para reclamar por la situación e intervino la Policía, Oscar explicó: “Nos convocaron recién el lunes para las 17:30. Nos citaron a última hora para que nadie se enterara, la misma directora nos dijo que tenían actas y sumarios, la última es que lo sacan por robo, no sé qué hacía trabajando con chicos, ella solo dice, 'ya no está'. Yo no sé ahora si algún padre se anima a mandar a su hijo acá”.

Por último, señaló: “Es muy difícil volver a empezar, yo no creo que mi nena venga acá de vuelta, el año que viene va a empezar primaria, la directora debería estar acá en la marcha, no hay ninguno de los docentes, solo estamos los padres”.