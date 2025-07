La Muni busca multar al culpable de arrojar cabezas de truchas en plena Avenida Mosconi

cabezas de trucha

"Creemos que las cámaras nos van a poder confirmar qué pasó esa madrugada y con esa información se va a avanzar en la investigación y luego en las multas", indicó el funcionario, quien consideró como "raro" lo acontecido.

El funcionario describió que si el que transportaba esos restos de trucha era un vehículo grande podría haber llevado los desperdicios al complejo ambiental, aunque calculó que el lugar donde los encontraron no es la ruta de camino.

"Por la gran cantidad de restos de trucha estamos casi seguros que debería venir de alguna piscicultura, quizás de la cordillera, por el tipo de pescado. Se trataba de trucha arco iris y era un pescado de cautiverio porque todas las truchas tenían el mismo tamaño", analizó.

Cristian Haspert

Además, consideró que en una pescadería la trucha viene entera, con cabeza, entonces dijo que estos eran restos de truchas fileteadas, ya que además dijo que encontraron vísceras.

"Debe haber sido un accidente, se les habrá caído una bolsa, un cajón y quedó tirada en el lugar para no tener problemas. No habrán limpiado para no hacerse cargo, pero a través de las cámaras vamos a encontrar a los culpables", afirmó Haspert.

El funcionario detalló que una vez que detecten al culpable, la investigación va a rondar sobre la empresa responsable para determinar si cuentan con servicio de disposición de residuos, saber si tienen equipos de frío y si están habilitados.

Multas

Con respecto a la multa que se le puede realizar a los responsables de esta situación, Haspert dijo que desde la Municipalidad se los puede culpar de arrojar residuos en la vía pública, y contó además que Fauna también tiene varias herramientas para hacerlo, inclusive de manera más "severa", al determinar si cuentan con habilitación tanto para el negocio como para el traslado de pescados.

cabezas de trucha

"Lo que pasó fue delicado y favoreció el frío, porque si no, ese tipo de alimento sin cadena de frío se llena de gusanos muy rápidamente y el olor hubiera sido insoportable", aseguró.

También el subsecretario de Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, confirmó a LMNeuquén que una vez detectado el culpable, la Municipalidad va a "multar" al autor de esta infracción.

El hallazgo se detectó el miércoles al mediodía, luego de que una persona llamó al 147 para realizar una denuncia anónima tras advertir que había una gran cantidad de restos de pescado tirados en la banquina de Mosconi, a la altura de Misiones. Otros vecinos creyeron que se trataba de papas, en tanto a distancia no se podía establecer con precisión que aquello que veían eran, en realidad, cabezas de trucha arco iris.

Fueron los empleados municipales los que pudieron retirar cerca de siete bolsas grandes de residuos, entre vísceras y cabezas de pescado. De acuerdo a las primeras averiguaciones realizadas por el personal del área, todo indicaría que el evento tuvo lugar entre las 7 y 8 de la mañana del miércoles. La hipótesis que baraja Haspert especula con que la mercadería era trasladaba por un vehículo, el cual, al doblar en una esquina, tal vez excedido de velocidad, volcó la carga, desparramándose sobre la calzada de la Avenida Mosconi.