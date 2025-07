La desagradable sorpresa que se encontraron en plena Avenida Mosconi

Cerca de las 13, ingresó el llamado de una persona al 147 para realizar una denuncia anónima tras advertir que había una gran cantidad de restos de pescado tirados en la banquina de Mosconi, a la altura de Misiones. Otros vecinos de esta ciudad creyeron que se trataba de papas, en tanto a distancia no se podía establecer con precisión que aquello que veían eran, en realidad, cabezas de trucha arco iris. Si, cabezas y vísceras.

Los empleados pudieron retirar cerca de siete bolsas grandes de residuos, entre vísceras y cabezas de pescado. "Es la primera vez que nos encontramos con algo así. Otras veces fueron vísceras de chivos, restos de cuero de cordero o de vaca, pero nunca truchas ni en esta cantidad. todas son del mismo tamaño...tal vez de algún criadero", se sinceró Haspert.

De acuerdo a las primeras averiguaciones realizadas por el personal del área, todo indicaría que el evento tuvo lugar entre las 7 y 8 de la mañana de este miércoles. La hipótesis que baraja Haspert especula con que la mercadería era trasladaba por un vehículo, el cual, al doblar en una esquina, tal vez excedido de velocidad, volcó la carga, desparramándose sobre la calzada de la Avenida Mosconi.

cabezas de trucha

La sospecha inicial sobre la carga

"Es muy raro lo que pasó... Calculo que fue en una camioneta con caja abierta y seguramente la mercadería se desplomó de la caja. Además, hay una sospecha de que el traslado haya sido clandestino", señaló el funcionario municipal.

Desde la Municipalidad iban a revisar las cámaras de seguridad de la zona para establecer el recorrido de la mercadería e identificar el vehículo que la trasladaba. "Seguramente pararon a levantar algún cajón y dejaron el resto tirado. Es decir, no creo que las cabezas de trucha hayan ido sueltas", acotó Haspert.

Pescados muertos en Avenida Mosconi y Misiones.mp4

Qué se hizo con el material de descarte

También se cree que la mercadería era de descarte. No se sabe cuál hubiese sido su destino final. Pero tras la intervención de personal municipal, todos los restos de pescado fueron a parar a los hornos patógenos ubicados en Parque Industrial. "El material fue embolsado. No se lavó con agua la banquina ni el cordón cuneta, debido a las bajas temperaturas. No obstante, se barrió el lugar. También se arrojó tierra para que absorba algún resto que haya quedado. Mañana (jueves) iremos a lavar con desinfectante", adelantó.

Personal de Limpieza Urbana tomó contacto con integrantes de Fauna de la Provincia a fin de estudiar el caso y establecer la presunta comisión de un delito, si efectivamente se comprueba que el traslado era clandestino, conforme a la sospecha inicial.

"Cualquier pescadería sabe muy bien qué tiene que hacer con los restos. Es lo mismo que agarrar restos de pollo y tirarlos en un contendedor, hay que ser muy responsables", sostuvo Haspert.