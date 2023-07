¡Qué asco! Vecina se llevó una desagradable sorpresa en el pescado recién comprado

"Me causó tanta impresión que estoy con vómitos, no puedo ni siquiera tragar agua. Me acuerdo y me agarran náuseas, no puedo contar las veces que he vomitado". Así se siente la vecina María Avello, luego de haber comprado filet de merluza para hacer milanesas y encontrar un gusano vivo, que se contorsionaba para todos lados.