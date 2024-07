Lanzan becas para adolescentes neuquinos interesados en el cambio climático

"Yo veía el contenido que hacían y me parecía interesante todo, pero me faltaba la base. Quería saber cuáles son las problemáticas y qué es exactamente le cambio climático porque hay muchos mitos", señaló Martina, otra de las adolescentes que ya transitó por el programa. "También me daban ganas de conocer a chicos y chicas que estuvieran interesados en los mismos temas"

Los detalles de la beca

"Se realizará desde el 6 de agosto hasta el 9 de noviembre, llevándose a cabo de forma simultánea en las ciudades y alrededores de Buenos Aires, San Miguel de Tucumán y Neuquén, generando una red de jóvenes educadores ambientales nacional y potenciando liderazgos en cada lugar. Aparte de formarse durante tres meses en asuntos de Cambio Climático, Derechos Humanos y Educación no Formal, para finalizar el programa los alumnos deberán elegir de qué manera se sentirán más cómodos para acercar el conocimiento sobre la crisis climática a su comunidad realizando proyectos de impacto: un taller para su escuela, una campaña de comunicación, o una comisión ambiental en su centro de estudiantes. En cualquiera de las opciones recibirán mentoría y acompañamiento para su ejecución", agregaron.

"También incluye un campamento, por sede, de dos días para fortalecer vínculos entre los alumnos. Y habrá visitas experienciales a un espacio verde para aprender sobre biodiversidad autóctona y conservación, y otra visita a una cooperativa de recicladores urbanos para aprender sobre gestión de residuos y economía circular", aclararon.

Se trata de un proyecto de impacto diseñado por Jóvenes por el Clima Argentina, Alerta Celsius, y se dará con el apoyo de Fundación ProYungas y UNICEF. Las inscripciones cierran el 8 de julio y los interesados se pueden contactar con Jóvenes por el Clima a través de su cuenta oficial en Instagram.

Qué es Jóvenes por el Clima

Jóvenes por el Clima es un movimiento social y político encabezado por la juventud del país que lucha por revertir los efectos de la crisis climática. "Tenemos como misión introducir la cuestión climática en la agenda pública de manera permanente, e instalar la problemática como un eje central de las políticas públicas tomadas por los gobiernos", expresaron.