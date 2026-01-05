Murió un hombre en el lago Meliquina y vecinos lograron el rescate de su hijo de 4 años

La víctima tenía 48 años y era vecino de San Martín de los Andes. Para el rescate del hijo utilizaron un kayak. La Fiscalía pidió la autopsia.

Un episodio trágico quebró la tranquilidad del domingo en la cordillera, cuando numerosas familias disfrutaban la tarde de playa en el lago Meliquina . El siniestro ocurrió en la zona de la desembocadura del río Hermoso , cuando un hombre de 48 años murió en el agua, mientras que su hijo, de solo 4 años, logró ser salvado.

El comisario Rubén Ahumada, a cargo de la Comisaría 23 , informó a LM Neuquén que el aviso ingresó a las 18:45 y que de acuerdo a los primeros testimonios, el hombre ingresó al agua junto al menor en un sector conocido por su peligrosidad, donde la unión del río con el lago genera corrientes profundas y turbulentas

Al arribar al lugar, el personal constató que la persona mayor había muerto: "el SIEN nos informó que luego de intentos de reanimación tuvieron resultados negativos". Mientras tanto, el niño no requirió atención médica ni traslado al hospital, y su madre lo había retirado del lugar frente al shock emocional.

Comisaría 23 de San Martín de los Andes

Tras confirmarse el fallecimiento, tomó intervención la fiscalía, que dispuso el traslado del cuerpo a la ciudad de Neuquén para la realización de la autopsia correspondiente. Las autoridades todavía no revelaron la identidad del hombre que falleció, pero adelantaron que es un vecino oriundo de San Martín de los Andes

Cómo fue la tragedia en el lago Meliquina y el rescate del niño

El procedimiento policial continúa con entrevistas a testigos. "Circularon distintas versiones sobre cómo se produjo el ingreso al agua: algunas señalaban que se encontraban en un kayak que se habría dado vuelta, pero los testimonios coinciden en que el hombre se metió con el menor a una zona profunda y, al verse superado por la corriente, logró sostener al niño fuera del agua hasta que fue rescatado por terceros pero él se hundió", dijo.

El rescate fue posible gracias a la rápida intervención de personas que se encontraban en el lugar y advirtieron que padre e hijo eran arrastrados por una correntada.

Por su parte, el tetratlonista Facundo Romera, una de las personas que participó del rescate, relató a Lacar Digital que se encontraba a unos 100 metros del lugar cuando escuchó los gritos desesperados. “Estábamos disfrutando de la playa cuando se escuchó que un nene se estaba ahogando. Automáticamente, mi instinto fue tirarme al agua para ayudar”, contó.

lago meliquina rescate muerte (2)

Al llegar, la escena era crítica. “El nene todavía respondía, trataba de nadar y salvarse, pero el padre ya estaba boca abajo, inconsciente, a unos 20 centímetros de profundidad”, describió Romera. Según explicó, la dinámica del lugar es engañosa: “El viento empuja el agua del lago contra la desembocadura del río y se arma una especie de remolino. Seguramente no pudieron nadar y la corriente los fue chupando hacia adentro”.

Con ayuda de un kayak que se encontraba en la zona —que pertenecía a otra persona— Romera logró subir al niño y ponerlo a salvo. Sin embargo, el rescate del adulto fue mucho más complejo. “Era un hombre grande y la corriente también me estaba arrastrando a mí. Cuando volví a buscarlo ya estaba desvanecido y era muy difícil moverlo”, relató.

Minutos después, junto a su cuñado y a otra persona que llegó nadando, lograron arrastrar al hombre hasta la orilla. En la playa, personas con conocimientos médicos iniciaron maniobras de reanimación que se extendieron durante aproximadamente 40 minutos, hasta la llegada de los bomberos y una ambulancia proveniente de San Martín de los Andes. Pese a los esfuerzos, el hombre falleció.

El peligro que encierra un lugar cercano al lago Meliquina

Las autoridades policiales manifestaron su pedido de precaución a la comunidad. "El año pasado tuvimos circunstancias parecidas, no son lagos peligrosos pero hay que tener cuidado, las aguas frías son complicadas, no hay guardavidas", aseguró el comisario Ahumada.

Villa Meliquina está a unos 50 kilómetros de San Martín de los Andes. Pasando la villa, las personas pueden encontrar la ruta 63 que los lleva a paso Córdoba. Hay que seguir un camino complicado, rodeado de pinos, montañas y agua cristalina que genera un entorno natural alucinante. Así, hasta los pozones del Caleufú.

Allí, falleció Rodrigo Ocaranza, un querido trabajador de Parques Nacionales y militante de ATE, tras lo cual distintas voces se levantaron por la tensión generada por la situación de un lugar sumamente hermoso y visitado por mucha gente, que tiene su mayor atractivo en los pozones de agua cristalina, pero muy correntosa y sin acceso adecuado para realizar rescates.

peligro río caleufú villa meliquina

"En principio, te encontrás con un barranco que, dependiendo del lugar, puede tener entre 30 y 70 metros de altura. Para bajar hasta el río donde esta el cajón, la gente baja con una inclinación de 70 grados, agarrándose de las plantas y haciendo rodar piedras, con el riesgo de sufrir una caída. La cantidad de personas que visita el lugar es impresionante y el nivel de precaución que toman es nulo", aseveró con preocupación Marisa Maciel, enfermera responsable de la Posta Sanitaria de Villa Lago Meliquina, en diálogo con LM Neuquén.

"Mi sugerencia y solicitud es que habiliten una guardia de urgencias las 24 horas, por lo menos durante el verano. O bien, se extienda un poco más. Pedimos que el colega enfermero que concursó para estar en Meliquina pueda cumplir sus funciones en este lugar, que el agente sanitario que solicitamos sea habilitado para trabajar en Meliquina y que la posta pase a ser un centro de salud con más atención y de manera habitual", reclamó Maciel.

De manera paralela, el sitio requiere de algún medio de descenso seguro con barandas en la bajada y carteles preventivos en el precipicio para que las personas tomen sus recaudos y eviten así la posibilidad de caerse o lastimarse. "Si mantenemos las cosas como están, más temprano que tarde vamos a tener mucha gente lastimada. Si no, hay que cerrar el lugar o prohibir el ingreso", indicó la trabajadora de salud.

Río Caleufú - Villa Meliquina.mp4

El otro pedido que realizaron apuntó a un acceso para el personal de salud y los bomberos, ya que en la actualidad deben atravesar un bosque de pinos que es un riesgo potencial de incendio para todo Meliquina.