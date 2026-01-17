Nueva rotura de una cañería dejó sin agua y aislados a vecinos de varios barrios

Es la segunda falla en menos de dos meses en una obra reciente que abastece a la zona sur. Un camión quedó encajado y hubo cortes de agua en varios barrios.

Una nueva rotura en una cañería de agua potable ocurrida este viernes alrededor de las 7 de la mañana generó serios inconvenientes en el barrio Nueva España y sectores aledaños de Centenario . Se trata de una obra reciente, puesta en funcionamiento hace aproximadamente un mes y medio, que ya sufrió dos roturas en menos de dos meses.

El incidente se produjo sobre la denominada Calle Cero y provocó la interrupción total del tránsito en el único acceso al barrio. Como consecuencia, un camión de un vecino quedó encajado en el lugar donde cedió la cañería . Además, numerosos barrios quedaron sin suministro de agua.

Según relató Marcelo, un vecino del sector, en diálogo con LM Neuquén , la cañería afectada es de 315 milímetros y forma parte de una obra nueva destinada a abastecer una amplia zona del sur, que comprende unas 400 hectáreas con varios loteos en desarrollo.

“Hace menos de un mes ya se había roto acá enfrente de casa y ahora se rompió un poco más allá, a unos 200 metros. Es una cañería nueva, no tiene uso, y ya se reventó dos veces”, expresó.

rotura de cañeria centenario nueva españa

El vecino señaló que la obra fue realizada en el marco de un convenio urbanístico entre el Municipio y desarrolladores privados, entre ellos la empresa Prima Terra, que habría donado la red y las bombas para acompañar el crecimiento de los nuevos loteos.

Aislamiento y preocupación por la calidad de la obra

La rotura dejó aislado al barrio durante varias horas. “No se puede circular, es la única salida que tenemos. Llegaron dos máquinas, taparon con tierra y arreglaron, pero el problema es de fondo”, advirtió el vecino.

También manifestó su preocupación por la calidad de los materiales y la ejecución de la obra. “No sé si esta obra está certificada. Hablando con otra gente, decían que los caños estaban torcidos y quemados por el sol cuando los colocaron. No puede ser que en un mes se rompan dos veces”, sostuvo.

El corte del suministro afectó a los barrios Nueva España, Pusiniti, Los Olivos, Rincón del Valle, Tierra Mansa, Prima Terra y el Instituto.

Respuesta oficial

Desde la Municipalidad informaron que el problema fue solucionado durante la tarde. “El secretario de Agua y Saneamiento confirmó que la rotura del caño de 315 milímetros ubicado en Calle Cero fue reparada cerca de las 14 horas, y que el servicio de agua comenzó a restablecerse de manera paulatina”, indicaron fuentes oficiales.

Mientras tanto, los vecinos reiteraron su preocupación ante la posibilidad de nuevas roturas en una infraestructura que fue inaugurada recientemente y que resulta clave para el abastecimiento de la zona sur.