Padres preocupados por la falta de vacantes en las escuelas de Neuquén

"Teníamos más casos, pero los padres a medida que se iban enterando de las escuelas que tenían vacantes, han accedido a anotarlos en algún tipo de CPEM", agregó.

Una de las preocupaciones de los padres y madres, es que hay demasiada población para las pocas escuelas que tiene Neuquén, y señalan que no hay obras. Además, explicaron que también hubo problemas con la inscripción online ya que " hay muchos padres que no han podido acceder a la inscripción porque no les saltaba ninguna opción cuando ingresaban a la pagina, y otra fueron las supuestas prioridades, la 1 con el chico que era judicializado, prioridad hermano, para discapacidades, sin embargo, entrabas al día siguiente y ya no tenias vacante en el colegio", sostuvo la madre.

epet 17.jpeg Alumnos de la Epet 17 llegaron lejos en las Olimpíadas del IAPG.

En uno de los casos, la justicia pidió a la EPET 17 que informe sobre las prioridades, ya que hubo casos de niños que tenían hermanos dentro del establecimiento pero igual quedaron sin lugar.

"El mayor problema se dio en escuelas técnicas, porque te dejaba, afuera supuestamente por una cuadra, cuando por el radio te marcaba que te correspondía", explicaron.

"Desde la agrupación venimos trabajando desde el 2018, el tema es que los tiempos del gobierno no son los tiempos de las familias, todo lleva cuestiones administrativas que demoran meses o años", añadió María y se refirió a la falta de construcción de escuelas y la preocupación por el fin de las obras públicas con el nuevo gobierno nacional.

"Tenemos pensado que la ministra de Educación nos reciba, en teoría estábamos en agenda, pero la reunión hasta el día de hoy no aparece", finalizó.