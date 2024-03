¿Peligra la publicación del IPC? Nación no bajó la plata a Neuquén

El Indec dio a conocer datos de los principales servicios públicos y condiciones habitacionales de las viviendas. El INDEC contrata encuestadores en la provincia para medir el IPC.

Detalló que el instituto nacional sólo contrató por tres meses los servicios de algunas encuestas nacionales, por lo que en Neuquén no se están desarrollando en este momento. Además, no transfirió el dinero para estos programas, no sólo en Neuquén sino en el resto de las provincias.

“Una parte son programas provinciales o tareas permanentes y habituales que nos encarga la provincia y otra son convenios entre la provincia y el INDEC. Lo que nosotros llamamos convenio marco”, sostuvo Sarín en declaraciones radiales.

El IPC y la Encuesta de Hogares

La analista mencionó que algunas de las encuestas que hace la dirección provincial son nacionales. Entre ellas, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), donde se contrata personal y se conoce el índice de desocupación, subocupación y otros detalles provinciales en relación al Indec, como el índice de la construcción, del cual se ven reflejados en los medios de comunicación.

Sostuvo que el organismo provincial también elabora el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que es una tarea mixta, ya que se publica el dato regional, por región patagónica, y con otros elementos se elabora el indicador provincial.

Es precisamente ese número el que utiliza el gobierno de Neuquén para elaborar la fórmula de actualización salarial trimestral de los estatales. Y una décima más o una menos en este indicador implica un movimiento de dinero para el Estado neuquino.

A diferencia de la provincia, a nivel nacional la desocupación bajó. Estadísticas y Censos también mide la desocupación, el nivel de la construcción y el IPC, ente otros datos.

“Esto es importante porque hay un marco metodológico nacional, significa que el dato se elabora de la misma manera en todas las provincias; entonces se pudo comparar si Neuquén está mejor o peor que otras, y el dato tiene una validación internacional del Indec”, dijo Sarin.

La analista de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos sostuvo que el organismo inició medidas de fuerza. Aclaró: "No vamos a hacer las tareas hasta que el Indec no gire los fondos y si no aparece el convenio para el segundo trimestre, la provincia no contratará personas para hace los trabajos".

“Estarían despedidos, porque algunos operativos sí les interesa y se podrían continuar y otros no. Nosotros pensamos que esto es responsabilidad del gobierno nacional porque tienen obligación de transferir la plata”, indicó Sarin.

Aseguró que los datos son valiosos y que el Indec libró la orden de pago, pero el Tesoro Nacional aún no paga a las provincias el dinero para que se lleven adelante las encuestas nacionales.