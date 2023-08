Por un hackeo, no hay atención ni sistema en las oficinas de PAMI

Pasadas las 9 de la mañana, se cayó el sistema informático en Neuquén y el resto del país. Este miércoles no habría atención.

Según trascendió, "por el momento no hay información en qué momento se podría resolver la situación y normalizarse todo". Quiénes poseían turnos de atención para este miércoles, en principio, serían reprogramados.

"No sabemos si es un hackeo extorsivo o un problema técnico. Pero es un problema grande", comentaron fuentes consultadas.

PAMI

Desde las oficinas de PAMI Neuquén indicaron a LMN que "emitiremos un comunicado, por ahora no podemos decir nada porque no hay precisiones de lo que habría ocurrido y no queremos especular ni descartar ninguna hipótesis".