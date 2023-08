¿Quiénes eran las víctimas del incendio en Senillosa?

Una mujer de 44 años, su hijo y su nietito no pudieron escapar de las llamas esta madrugada. Fueron identificados y los vecinos están destrozados por las muertes.

Los vecinos no tienen consuelo en el barrio CH de Senillosa , donde este domingo a la madrugada una mamá de 44 años falleció junto a su hijo y su nieto, durante un incendio en el que no pudieron escapar. “Nadie pudo hacer nada”, dijo la vecina Valeria Torres, en un cruento relato a este diario.

Valeria, la vecina de Guadalupe contó que la fallecida padecía graves problemas de salud y que era justamente su hijo Brian, de apenas 11 años, quien la ayudaba, incluso, a cuidar de su nietito de 2 años.

“La gente acá está desamparada, abandonada, entregan los terrenos pelados, sin ningún servicio y que cada cual se fije de dónde consigue agua”, denunció.

La familia Torres está destrozada por el fallecimiento de sus vecinos y no encuentra explicación a lo que pasó con el incendio, que se llevó las tres vidas.

Los vecinos no salen de su asombro por el trágico incendio en Senillosa que se llevó la vida de una mamá, su hijo y nietito.

Tenían un merendero

“Brian era un chico muy despierto, no entiendo cómo no pudo atinar a salir, creemos que quizás su mamá no podía salir y él se quedó a ayudarla", comentaron con mucho dolor.

La familia Torres tiene un merendero, donde Brian fue a buscar la leche muchas veces y además donde siempre ayudaba. "Era un nene muy atento y muy compañero con su mamá, yo siempre decía que Guadalupe se había sacado la lotería con su hijo”, contó entre lágrimas.

En la vivienda que se incendió vivían solos ellos tres, ya que la mujer se había hecho cargo de su nieto.