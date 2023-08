Incendio fatal: dos niños y una mujer murieron al quemarse su casa en Senillosa

Personal de la Policía neuquina y bomberos voluntarios trabajaron en el lugar, así como se dio intervención a la fiscalía de Homicidios. Lo que se sabe es que producto del incendio murieron dos niños de 6 y 13 años y una mujer de unos 45 años . En la vivienda también residía otra mujer, que al momento del hecho no se encontraba.

En el lugar trabajaron hasta pasada las 11 de la mañana varias dotaciones de bomberos. "A las 5:20 recibimos un llamado de vecinos alertando del incendio y en total acudieron tres dotaciones", explicó a LMNeuquén Carlos Mercado, presidente de la comisión directiva de Bomberos Voluntarios de Senillosa.

El bombero resaltó que "los daños materiales fueron totales" y que fallecieron tres personas, siendo una mujer adulta y dos menores de edad. Al ser una casilla de madera explicó que los llamas rápidamente consumieron la vivienda y que debieron realizar tareas de enfriamiento para evitar que el fuego se propague hacia viviendas lindantes.

incendio fatal senillosa 2.jpg

Los cuerpos de las víctimas ya fueron retirados y esta tarde serán sometidos a autopsia forense para poder identificarlos. Es que, quedaron irreconocibles y se les tomarán muestras de ADN. Sin embargo, de acuerdo a los ocupantes de esa vivienda es que se conoció que las víctimas fatales son una mujer de unos 45 años y dos niños de 13 y 6 años. Uno es hijo de ella y el otro, hijo de la mujer que no se encontraba en la vivienda.

Por el momento no se puede determinar cómo se originó el fuego en la casilla, es decir, no se sabe si fue un accidente interno o producto de un agente externo. Sin embargo, el comisario inspector Luis Mardones, coordinador operativo de Zona Periferia I, indicó que se descartó un cortocircuito ya que no había conexión a electricidad.

"La vivienda no tenía servicios, solo agua. Se calefaccionaban con una salamandra, por lo que esa podría ser una hipótesis", explicó Mardones a LMNeuquén y agregó que "a prima faci no hay nada que indique que haya sido ocasionado por un agente externo, pero aún no está el informe final de los peritos". El mismo estimó que estará para el lunes o martes.