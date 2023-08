Dramático incendio fatal en Senillosa: "Nadie pudo hacer nada porque no había agua"

El barrio CH en Senillosa está más apagado que de costumbre. Sus calles de tierra están secas, a pesar de que están a escasos 300 metros del Río Limay, y sus vecinos tienen el alma destrozada. Este domingo amanecieron con la triste noticia de que una mamá, su hijo Brian de 11 años y su nieto Mateo de apenas 2 perdieron la vida en el incendio de su casilla . Aunque ellos intentaron ayudar, en la zona no hay agua potable y no pudieron hacer nada.

Los gritos de Guadalupe, una mujer de unos 44 años, despertaron a algunos de sus vecinos, quienes se sintieron de manos atadas ya que ante la falta de agua potable no encontraron nada con qué detener el fuego. Aunque algunas familias lograron instalar una bomba para extraer agua, es muy poca fuerza la que tiene y no alcanzó a apagar las llamas que finalmente consumieron por completo la casilla y la vida de sus tres ocupantes.

SFP Incendio casilla tres muertos en barrio CH de Senillosa (15).JPG Sebastian Fariña Petersen

Al lado de la casa de Guadalupe vive la familia Torres, que este domingo por la tarde dio detalles del dramático hecho a LMNeuquén. "Nadie pudo hacer nada porque no había agua", dijo desbastada Valeria Torres, acompañada de su hija, sus nietos y su papá. La mujer contó que tenían un vínculo cercano con los fallecidos y dijo que hace unos nueve años reclaman los servicios para el sector.

"Acá no hay agua, no hay luz, los que tienen están todos enganchados, por eso mi hija se viene a mi casa por las noches con sus hijos en el invierno, porque no puede estar sin servicios. Estamos acá nomás del río y no tienen agua, no tienen nada. Lo que pasó es una pérdida tremenda, y son los políticos los que se tienen que hacer cargo", lanzó Torres.

La mujer contó que la vecina fallecida tenía graves problemas de salud y que era justamente su hijo Brian, de apenas 11 años, quien la ayudaba, incluso a cuidar de su nietito de 2 años. "La gente acá está desamparada, abandonada, entregan los terrenos pelados, sin ningún servicio y que cada cuál se fije de dónde consigue agua", denunció.

SFP Incendio casilla tres muertos en barrio CH de Senillosa (5).JPG Sebastian Fariña Petersen

La familia está destrozada por el fallecimiento de sus vecinos y no encuentran explicación a lo que pasó. "Brian era un chico muy despierto, no entiendo cómo no pudo atinar a salir, creemos que quizás su mamá no podía salir y él se quedó a ayudarla", comentaron con mucho dolor.

La familia Torres tiene un merendero, donde Brian fue a buscar la leche muchas veces y además donde siempre ayudaba. "Era un nene muy atento y muy compañero con su mamá, yo siempre decía que Guadalupe se había sacado la lotería con su hijo", contó entre lágrimas. En la vivienda que se incendió vivían solos ellos tres, ya que la mujer se había hecho cargo de su nieto.

SFP Incendio casilla tres muertos en barrio CH de Senillosa (10).JPG Sebastian Fariña Petersen

"Es muy triste todo esto que pasó y justo hoy en día de elecciones que te dan ganas de prenderles todo fuego", advirtió la mujer.

Agustina, la hija de Torres y vecina lindante de la familia fallecida, se mostró muy triste ante lo sucedido y también destacó lo "buen chico" que era Brian, quien cuidaba de su mamá y de su sobrino, además de ser un buen alumno de 7° grado en la Escuela 91 de Senillosa. "Estoy muy triste por él, por tanto tiempo compartido, es una desgracia tremenda", se lamentó.

escuela 91 senillosa muerte incendio

El abuelo de Agustina también se mostró dolido ante el incendio y contó a LMN que justo hacía unos días había hablado con Guadalupe para que se vaya con su hijo y nieto a vivir a su casa, aunque sea para pasar el invierno ya que él tenía calefacción. "Yo les daba permiso para que se vengan conmigo pero no alcanzó, justo ayer no hablé con ella y hoy recibo este llamado tan doloroso", se lamentó.

SFP Incendio casilla tres muertos en barrio CH de Senillosa (14).JPG Sebastian Fariña Petersen

El otro vecino lindante de la vivienda que se quemó, Axel, contó que escuchó los gritos de su vecina, quien llamaba a su hijo Brian. "Yo sentí unos gritos y me asomé por la ventana y vi que se estaba prendiendo fuego la casita, saqué la manguera de mi bomba pero ya era tarde, estaba la llama hasta arriba", dijo con dolor.

Axel relató que al lugar llegaron los Bomberos pero que ya no pudieron hacer nada. Solo pudieron extinguir el fuego que se estaba yendo hacia otra casa lindante.

SFP Incendio casilla tres muertos en barrio CH de Senillosa (18).JPG Sebastian Fariña Petersen

"Acá no hay agua, en el día saldrá como para llenar 3 botellitas, no pudimos hacer nada", advirtió el hombre, quien estimó los motivos por los que ninguno de los tres habitantes de la casa logró salir: "Quizás dejaron con llave por dentro y a lo mejor no la encontraron".

Hasta la tarde del domingo los vecinos no tenían confirmación de si se iba a realizar un velatorio de los tres fallecidos y aguadaban noticias sobre el avance de la investigación para determinar las causas del incendio.