Ruta 7: cómo sigue el incendio en Tratayén

En diálogo con LU5, Patricio Álvarez, Jefe del Cuartel Bomberos Voluntarios de Centenario, confirmó que los Bomberos Voluntarios de San Patricio del Chañar informaron en las primeras horas de esta mañana que hay focos activos y que "si bien no remiten peligrosidad hay que trabajar durante la mañana para lograr apagarlos".

"Nosotros quedamos a disposición a cualquier necesidad, sabemos lo que demanda y lo que fue ayer la jornada, asique siempre a disposición de nuestros colegas que han trabajado en forma conjunta para controlar el incendio, se hace muy difícil trabajar con una condición como la que hay en ese sector" señaló y aclaró que la jornada de ayer fue extenuante no solo por la cantidad de horas, sino por las condiciones climáticas.

Con respecto al tránsito, que debió ser cortado durante varias horas en el sector, se sumó un accidente de tránsito en la zona de la ruta 51, en la mano que va hacia Mari Menuco. "Una camioneta volcó con tres ocupantes y fue justo en una hora en que el calor sinceramente no se aguantaba en el lugar, las condiciones son complicadas sobre todo por el equipamiento que llevan los bomberos. Por suerte todos los sistemas respondieron muy rápido y se pudo evacuar inmediatamente, liberando la zona", contó Álvarez.

incendio tratayen ruta 7 Gentileza

Los incendios intencionales

En las últimas semanas hubo muchos incendios que se pudo comprobar que fueron por intervención humana. Cotidianamente, ocurren en el ámbito urbano, según explicó el Jefe de Bomberos de Centenario, como son los incendios en micro basurales y grandes basurales, que ponen en amenaza tendidos eléctricos y viviendas. "Nos ocupa tiempo y recursos y no debería ser así. No es un fenómeno natural, la gente va a y lo prende", agregó.

Con respecto al incendio de Tratayén, señaló que hay muchos factores que pueden ser lo que hayan permitido que se prenda fuego pero que "no se descarta absolutamente nada, sobre todo por la condición de temperaturas que tenemos en la región, todo el material que está a la orilla de la ruta está predispuesto a que se prenda con nada, como por ejemplo, con una colilla de cigarrillo. Esto será materia de investigación, yo me inclino mucho por ahí, porque viendo las imágenes de ayer, en algunos sectores el fuego se origina en la orilla de la banquina e ingresa hacia adentro del campo, entonces no se puede descartar" finalizó Álvarez.