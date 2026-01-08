Se firmó un acta compromiso para la ampliación del Parque Solar en Cutral Co

La propuesta ya está autorizada por CAMMESA y por Nación. En los próximos 60 días, la empresa debe presentar garantías, inversión y recursos para la obra.

En la Municipalidad de Cutral Co , con la presencia del Intendente Ramón Rioseco ; el Jefe de Gabinete y Gobierno, Walter Mardones; y representantes de la empresa Kaizen Energy S.A.E.C.A., se firmó el Acta de Compromiso en el marco del Proceso Previo de Iniciativa Privada para el desarrollo del Parque Solar Fotovoltaico Cutral Co, con una potencia estimada de 30 MW.

El Jefe Municipal se refirió al proceso inicial que llevará adelante la empresa y expresó: “Es una propuesta de iniciativa privada de la empresa Kaizen para la ampliación del parque solar, que ya está autorizada por CAMMESA y por Nación. Tienen 60 días para presentar las garantías, la inversión y los recursos necesarios para ejecutar la obra ”.

Además, explicó: “Esto dejará renta y eso nos permitirá realizar obras, construir escuelas, generar producción y crear mano de obra. El mundo que viene es el de la energía, por eso planteamos esto como una mirada hacia el futuro”.

Por su parte, Claudio Escobar, CEO de Kaizen Energy S.A.E.C.A., afirmó: “Vimos la trayectoria y el buen trabajo que realiza el Municipio de Cutral Co. Treinta megas no es poco para Argentina ni para el mundo. Va a dar mucho que hablar y será muy beneficioso para los ciudadanos de Cutral Co”.

Centro de Videovigilancia en Cutral Co

Un mes atrás, con la presencia del gobernador Rolando Figueroa la ciudad inauguró del moderno centro de monitoreo de videovigilancia de Cutral Co, que permite seguir en tiempo real las imágenes que capturan más de 270 cámaras instaladas en la ciudad.

Figueroa estuvo acompañado por el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco y los ministros de Seguridad, Matías Nicolini y de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares.

Cutral Co cuenta con 272 cámaras, combinando dispositivos ya existentes y nuevas incorporaciones. Se trata de equipos de última generación con inteligencia artificial, integrados en un sistema robusto de monitoreo urbano. En esta etapa se incorporaron 80 nuevos equipos, de los cuales 40 fueron aportados por el gobierno provincial, a través del ministerio de Seguridad.

“Es mucho más fácil trabajar en conjunto y atacar los problemas que tenemos”, señaló Figueroa y destacó que con el intendente Rioseco “cada vez que hemos encarado un tema, lo hemos hecho en conjunto, enfocándonos en que los verdaderos problemas a resolver son los que terminan perjudicando a la gente”. “Cuando asumimos, teníamos un índice de delitos en Cutral Co que no es el que tenemos hoy; ha disminuido mucho”, dijo.

“La política tiene que dar muchas muestras”, sostuvo el mandatario y puso como ejemplo el “narcotest a todos los funcionarios”. “No es un tema menor, porque además de demostrarle a la sociedad en qué estado estamos quienes administramos el poder, es muy importante saber que nadie va a tener una protección”, agregó.

Dijo que desde la Policía provincial se asignaron más efectivos a Cutral Co y Plaza Huincul, aunque señaló que “también nos hemos enfocado en colaborar y ver cómo podemos tener controlados a quienes realizan los delitos y ponen en peligro la tranquilidad de la ciudadanía”.

Por último, informó que ayer se inauguró un pabellón de máxima seguridad en la Unidad de Detención N° 11 de Centenario y anunció que “es el mismo que ya adjudicamos y vamos a estar firmando el contrato en los próximos días para Cutral Co. La Unidad 22 va a estar sumamente modernizada con esta ampliación que vamos a realizar”.