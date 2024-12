Trabajadores legislativos cruzaron a Gloria Ruiz para dar testimonio

Legislatura Gloria Ruiz (57).JPG

La investigación iniciada por resolución de la Cámara procura echar luz sobre las presuntas irregularidades en la administración del Poder Legislativo de Neuquén, circunstancia que motivó la suspensión por "inhabilidad moral" de la máxima autoridad del organismo.

"Repudiamos y rechazamos el accionar de la señora vicegobernadora, quien pretende que los trabajadores de carrera den explicación de sus presuntas irresponsabilidades en la administración del Poder Legislativo del Neuquén. Desde la Anel daremos las garantías legales y el respaldo sindical a las decisiones de cada uno de los trabajadores mencionados, para que no se los involucre en un proceso que es netamente político y que no involucra el desempeño o el incumplimiento de las funciones que tienen los trabajadores legislativos neuquinos", sostuvo el gremio de manera enfática.

El secretario general de la Asociación de Empleados Legislativos de Neuquén, Pablo Godoy, consideró que "los trabajadores de carrera no somos responsables de las decisiones políticas que toman las autoridades electas de la provincia del Neuquén en el ejercicio de sus funciones políticas y de administración de los fondos del Poder Legislativo".

Por tal motivo, adelantó la voluntad de comunicar a los diputados y autoridades de la comisión investigativa a que no se realicen las convocatorias mencionadas sin el consentimiento del personal permanente.

Gloria Ruiz se defiende

En un intento por limpiar su nombre, la vicegobernadora defendió públicamente la polémica compra de la camioneta Toyota SW4 y otros movimientos patrimoniales. Desde su perspectiva, las acusaciones son infundadas, “direccionadas y malintencionadas” y, según aseguró, “no hay fraude, solo desprolijidades administrativas”.

Ruiz fue consultada por LMNeuquén en un cuarto intermedio en su defensa, de más de cuatro horas, donde asistió con su abogado Carlos Broitman y su socio Patricio Winograd, en un despliegue de cajas de expedientes, audios y Power Point, para aclarar cada uno de los puntos, del informe de la comisión investigadora, presidida por el diputado Guillermo Monzani.

En principio se iba a llamar a declarar a empleados de la Legislatura de Neuquén, que según la estrategia de la defensa, se los señaló dentro de la cadena de desvíos de fondos, algo que despertó polémica entre los diputados, y la Asociación de Empleados Legislativos de Neuquén (ANEL).

Gloria Ruiz desestimó que tenga decenas parientes nombrados en la Legislatura de Neuquén. Tildó de nepotistas a algunos diputados.

La vicegobernadora está sometida a una acusación por “inhabilidad moral” desde la política y, por otro lado, pesa una causa por supuesta malversación de fondos. Para la política, su suspensión no pasa de esta semana, pero la apuesta de Ruiz es una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para reinstalarla en el cargo.

Pedirán la nulidad del proceso

Su defensa pidió la nulidad de la causa penal, debido a que entienden que hubo “fallas en el debido proceso” por parte del Ministerio Público Fiscal de Neuquén. Entre ellas, la violación del secreto fiscal.

A las acusaciones de nepotismo, y las versiones sobre nombramientos de familiares, dijo que son falsas. “Hasta eso tuvimos que venir a aclarar. No eran familiares. Ahora me gustaría preguntarles a los legisladores cuántos familiares tienen cada uno. Pero no importa, eso es secundario. Vamos por lo real”, dijo.

Ruiz aclaró que solo tiene tres familiares directos: su hermano Pablo, su hermana Vilma y su esposo. “No hay sobrinos ni primos nombrados. Incluso se acreditó la idoneidad de cada uno de los funcionarios señalados, algo que fue evaluado por mí misma antes de que asumieran sus cargos”.

Además, destacó que muchos de los señalados provienen de su gestión anterior en la Municipalidad de Plottier y que ya trabajaban en el ámbito público.