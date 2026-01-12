Un turista borracho se metió al agua en kayak y estuvo al borde de una tragedia

El operativo de rescate se llevó a cabo en el lago Nonthué, cerca de San Martín de los Andes

Este domingo, mientras una multitud de vecinos y turistas disfrutaban de las vacaciones de verano en el espectacular lago Nonthué se generó una situación de extremo riesgo para la integridad de una persona. Se trataba de un hombre en estado de ebriedad que se adentró en las aguas a bordo de un kayak y cuyo rescate evitó una tragedia .

El auxilio llegó de la mano de un alerta que se extendió entre la gente alrededor de la playa al advertir que el hombre había estado consumiendo alcohol y tenía las capacidades visiblemente afectadas. En este sentido, los testimonios de los presentes indicaron que se evidenció que el turista tenía afectadas sus capacidades de maniobra de la embarcación, en el espejo de agua, ubicado a 37,5 kilómetros de San Martín de los Andes .

Por este motivo, a pesar de la distancia de la playa, lograron avistar la dificultad para estabilizar el kayak que cada vez se alejaba más de la costa. Acto seguido, dos hombres a bordo de una embarcación particular lograron darle alcance y ponerlo a salvo.

Por su parte, el medio El Cordillerano, indicó que hubo una rápida intervención de "equipos de emergencia" ubicados en el Parque Nacional Lanín que coordinaron la ayuda, según un protocolo de actuación. Así mismo, indicaron que "desde los organismos de seguridad y desde el propio parque nacional remarcaron que el episodio vuelve a poner en agenda la importancia de la prevención y la responsabilidad al momento de realizar actividades acuáticas".

Sin embargo, Parque Nacional Lanín informó a LM Neuquén que no tuvieron intervención en el rescate y descartaron cualquier comunicación al respecto.

Muerte de un hombre en el lago Meliquina

Un episodio trágico quebró la tranquilidad del domingo anterior en la cordillera, cuando numerosas familias disfrutaban la tarde de playa en el lago Meliquina. El siniestro ocurrió en la zona de la desembocadura del río Hermoso, cuando un hombre de 48 años murió en el agua, mientras que su hijo, de solo 4 años, logró ser salvado.

El comisario Rubén Ahumada, a cargo de la Comisaría 23, informó a LM Neuquén que el aviso ingresó a las 18:45 y que de acuerdo a los primeros testimonios, el hombre ingresó al agua junto al menor en un sector conocido por su peligrosidad, donde la unión del río con el lago genera corrientes profundas y turbulentas

Al arribar al lugar, el personal constató que la persona mayor había muerto: "el SIEN nos informó que luego de intentos de reanimación tuvieron resultados negativos". Mientras tanto, el niño no requirió atención médica ni traslado al hospital, y su madre lo había retirado del lugar frente al shock emocional.

lago meliquina rescate muerte

El rescate del niño fue posible gracias a la rápida intervención de personas que se encontraban en el lugar y advirtieron que padre e hijo eran arrastrados por una correntada. Por su parte, el tetratlonista Facundo Romera, una de las personas que participó del rescate, relató a Lacar Digital que se encontraba a unos 100 metros del lugar cuando escuchó los gritos desesperados. “Estábamos disfrutando de la playa cuando se escuchó que un nene se estaba ahogando. Automáticamente, mi instinto fue tirarme al agua para ayudar”, contó.

Al llegar, la escena era crítica. “El nene todavía respondía, trataba de nadar y salvarse, pero el padre ya estaba boca abajo, inconsciente, a unos 20 centímetros de profundidad”, describió Romera. Según explicó, la dinámica del lugar es engañosa: “El viento empuja el agua del lago contra la desembocadura del río y se arma una especie de remolino. Seguramente no pudieron nadar y la corriente los fue chupando hacia adentro”.

Con ayuda de un kayak que se encontraba en la zona —que pertenecía a otra persona— Romera logró subir al niño y ponerlo a salvo. Sin embargo, el rescate del adulto fue mucho más complejo. “Era un hombre grande y la corriente también me estaba arrastrando a mí. Cuando volví a buscarlo ya estaba desvanecido y era muy difícil moverlo”, relató.

Minutos después, junto a su cuñado y a otra persona que llegó nadando, lograron arrastrar al hombre hasta la orilla. En la playa, personas con conocimientos médicos iniciaron maniobras de reanimación que se extendieron durante aproximadamente 40 minutos, hasta la llegada de los bomberos y una ambulancia proveniente de San Martín de los Andes. Pese a los esfuerzos, el hombre falleció.