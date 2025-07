Video: así fue el impresionante incendio en la casa de Jorge Sobisch, exgobernador de Neuquén

Al salir, los vecinos le brindaron asistencia a Jorge Sobisch por las bajas temperaturas: "Alcanzó a salir con lo puesto. Unos vecinos le pasaron ropa de abrigo porque a esa hora hacían -7°C".

"Cuando él sale, el auto y la camioneta de la imprenta estaban totalmente prendidas fuego". Detalló que tanto el garage, como la habitación del exgobernador y el dormitorio ubicado en la planta alta, utilizado habitualmente por sus nietos quedaron completamente destruidos. "El resto de la casa no mucho, pero un 30% está quemado".

Incendio en la casa de Jorge Sobisch LM.mp4

Incendio en la casa de Jorge Sobisch: cuál es el alcance de los daños

Según el jefe de Bomberos de la Policía, José Rivas, la principal hipótesis es que el fuego "seguramente" se originó en uno de los vehículos. Sin embargo, afirmó que "esas hipótesis se van a descartar o se van a afirmar con las pericias que se van a llevar a cabo durante la mañana por personal del área de siniestros".

Gastón Sobisch expresó, por su parte, que la casa lindante "que se encuentra a unos seis metros" no sufrió daño alguno. "Diría la mitad de la casa de papá tampoco sufrió ningún daño más allá del propio movimiento de agua del trabajo de los Bomberos", describió.

Contó que los dos vehículos que se encontraban estacionados quedaron completamente consumidos por las llamas: "Solo quedaron las chapas", dijo, y enfatizó en que la mayoría de los daños se concentraron en el garage y en la habitación principal: "El dormitorio de él desapareció".

"Se quemó todo el colchón, toda la ropa, cosas personales", expresó el hijo del exmandatario y bromeó: "Se va a tener que ir a comprar ropa".

Informó que desde las 8:30 de la mañana que personal de la Policía realiza pericias en la casa para determinar a ciencia cierta cuál fue el origen del fuego.

El jefe de bomberos amplió sobre lo inusual del siniestro: "no es algo común, porque si no tendríamos todos los días tendríamos incendios de vehículos. Habría que ver en qué situación se encontraba el vehículo. Explicó que los incendios de vehículos son algo particular. "Se da generalmente cuando llevan los autos a un taller y bueno, los manipulan ahí en la cuestión eléctrica, o porque ya viene con un desgaste importante en los cables".