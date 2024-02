¿Vuelven los cortes? La advertencia de las organizaciones tras el avance de la Justicia

El referente del Polo Obrero, César Parra, dijo a LMNeuquén que -hasta este lunes- el Gobierno no respondió ninguna de las demandas, de modo que a las 14 iniciarán una asamblea para discutir y definir posibles medidas, a pesar de las causas judiciales iniciadas por la interrupción del tránsito. Parra aclaró que no darán a conocer con antelación las acciones directas para evitar el armado de un operativo policial, pero adelantó que podrían llevarse adelante este miércoles o jueves. "La acción que definamos va a ser sorpresa. No hay ninguna respuesta, no está resulta ninguna demanda, estamos a 5 del mes y no han pagado los programas provinciales", manifestó.