Ni una cerveza más en el río

Se sabe que tomar alcohol en la vía pública está prohibido. Esto pasa en la mayoría de las ciudades. Pero algunas situaciones eran más flexibles en un país donde las pisoteadas leyes ya vienen flexibles hace rato. En Neuquén hasta no hace mucho tiempo, los jóvenes podían tomar cerveza frente al río Limay. Podían, a pesar de ciertas prohibiciones legales. Digamos que no había controles y que la Policía hacía la vista gorda si los jóvenes disfrutaban tranquilos de un momento frente al río. Pero las cosas cambiaron para siempre. El balneario Río Grande era, hasta hace algunos años, un verdadero descontrol. Los bares estaban abiertos hasta la madrugada y los pibes salían casi en coma alcohólico, arriba de una moto, caminando o en auto, desde la calle Democracia hasta el centro. Los que viven en este sector recuerdan bien el infierno que es sentir la música a todo volumen, las peleas callejeras y las sirenas de la Policía y de la ambulancia. Hasta hubo un muerto. El exceso de descontrol derivó en el Neuquén que tenemos ahora, ridículamente recostado sobre la prohibición total cuando en otros países se admite cierta tolerancia en un marco de convivencia social. El fin de semana, un grupo de policías retiró -en forma gentil- a chicos que bebían cerveza en inmediaciones del balneario. Dentro de Paseo de la Costa hay locales donde se puede tomar alcohol. Es decir que no importa el consumo, sino la forma y cierto decoro que hay que tener en algunos espacios que todavía son públicos. Hace unas semanas, dos grupos de chicos se apuñalaron frente al río. La Policía intervino y de ahí en más los controles parecen ser más estrictos. En un mundo con cada vez más conflicto, muchas cosas van a seguir estando prohibidas.

La Policía hace cumplir la norma de no beber en la vía pública, pero muchos lo siguen haciendo en los balnearios.