Nicole: "No tengo nada para decir, ya no tengo 18"

Cuando Maite Peñoñori le recordó que su madre había negado haberla estafado, Nicole aseguró con gesto algo esquivo: "No tengo nada para decir del tema. Está todo bárbaro, ya no tengo más 18 años".

Nicole Neumann contestó a las acusaciones contra su madre: "Tengo un montón de problemas"

Luego, Nicole reveló cómo es el trato con su mamá: "Estuvo todo el fin de semana ayudándome con las niñas, porque estaba recién operada y estuvo en la clínica cuando me operé. No tengo por qué defender ni atacar nada que no sé quién sacó de la galera. No tengo idea por qué Denise saltó con esto".

LEÉ MÁS

¿Romance?: qué pasa entre Cinthia y Naidenoff