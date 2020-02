"Hola Diputado", escribió De Brito junto a las postales que desataron la furia de Cinthia.

El descargo de la panelista de Los ángeles de la mañana, que le cuesta superar la ruptura con su ex pareja Martín Baclini, no tardó en llegar. "Aclaro que la prensa de esta gente de estos políticos pidió que fuéramos al palco a sacarnos una foto con estos dos que no se quiénes son, con todo el respeto. Nos pidieron varías fotos a Polino y a mí . Qué casualidad difunden fotos haciendo parecer otra", tuiteó refiriéndose en forma despectiva a Naidenoff.

"Cosa! Ni que por casualidad estuve, estoy ni que voy a estar con nadie, justamente mi situación es bastante dolorosa por mi ex pareja de la cual sigo enamorada y respeto muchísimo aunque hoy no sea su pareja", añadió, abriendo el paraguas para cuidar su imagen, sin descartar un posible revival con Baclini.

"Es una mentira y espero q se hagan cargo de habernos pedido acercarnos al palco a sacarnos fotos con estas dos personas, sino esta @MarceloPolino de testigo", añadió en forma categórica.

"Terminé mi trabajo y sin dormir con la productora y el productor q me contrataron retorne en el avión a Buenos Aires! Es una mentira todo", insistió.

CINTHIA.jpg De Brito publicó imágenes de Cinthia y Naidenoff y en las redes se especuló con un presunto romance.

"Y me agarraron del hombro de todos lados porque estaba minado de gente que veo el carnaval y te sacaban fotos. No sé ni quien mierda estaba delante ni atrás ni al costado . Además de que en esa foto miro para abajo, mi taco porque me caí unas tres veces al quedarme enganchada en las maderas", explicó en alusión a la foto en la que al parecer Naidenoff la toma a Cinthia de la cintuara con sus manos.

"Y por respeto a mi y a la persona que amo con todo mi ser que es mi ex pareja no ESTUVE CON NADIE , ni deseo hacerlo por decisión mía", recalcó.

Ante la gran repercusión que tuvieron las fotos y las palabras de Cinthia, Naidenoff acudió a su cuenta de Twitter para aclarar la situación: "No conozco a Cinthia Fernández, pero entiendo su malestar. Yo también fui invitado, ambos somos víctimas de una maliciosa interpretación de una foto, tomada desde un ángulo que no refleja lo que sucedía. La aclaración es necesaria por respeto a los involucrados y sus familias", manifestó.

Por su parte, De Brito se hizo eco de las palabras de Cinthia en Twitter y junto a otras imágenes que muestran a Naidenoff charlando atentamente con la bailarina en el carnaval mientras ella le toca el brazo con confianza.

CINTHIA.jpg De Brito mostró una foto de Cinthia charlando con Naidenoff en el Carnaval.

"Ya lo aclaró @cinthifernandez nada tiene que ver con este legislador. Lean sus tuits", escribió De Brito con un dejo de perspicacia.

Naidenoff, histórico dirigente de la Unión Cívica Radical, sufrió la muerte de su esposa y uno de sus hijos hace poco más de un año y medio.

El 18 de junio de 2018, Cynthia Sonaridio, escribana de 49 años de edad que trabajaba en el Poder Judicial de Formosa, y Joaquín Naidenoff, de 16 años, fueron hallados sin vida en la vivienda ubicada en las cercanías de la Plaza Temática de la capital provincial.

Tres días más tarde, se confirmó que los fallecimientos fueron consecuencia de la inhalación de monóxido de carbono proveniente de un calefón que no tenía una combustión adecuada.

