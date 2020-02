La bailarina retornaría el lunes al panel y ya hay olor a escándalo. Es que Cinthia se despidió muy mal de sus compañeras y mantuvo un duro cruce con Yanina Latorre.

El motivo de la pelea se dio cuando la ex de Martín Baclini fue eliminada del grupo de WhatsApp de las panelistas por pedido de la rubia cuando había finalizado su reemplazo de Karina Iavícoli. En ese entonces la morocha le dijo a la ex pareja de Diego Latorre que "no escupa para arriba", pero Ángel le puso los puntos diciéndole que la había eliminado del grupo oficial y dejado en otro grupo paralelo. "No entiendo cuál es el sentido de festejar que alguien se queda sin laburo", había dicho Fernández en el piso de LAM.

Además, en los días previos a su salida las dos mujeres habían terminado a los gritos por culpa de las idas y vueltas de Cinthia y Baclini.

Ante el anuncio del conductor de LAM, la bailarina se mostró eufórica y respondió: "¡Vamoooooooooooooooo carajooooooo! Jajajajajajajaj ¿Vos que decís, me reciben con los brazos abiertos?",.

En las redes sociales algunos festejaron el retorno de Cinthia a LAM, mientras otra parte de los usuarios fueron lapidarios con la panelista y De Brito. "El pedido lo hizo la familia de ella. Vas para atrás Ángel", "¿A pedido del público? Jajaja, contate otra Ángel" o "El público quiere que se quede en su casa a cuidar de sus hijas y trabaje de otra cosa. ¡No sirve para la tele es una conventillera!", fueron algunos de los duros mensajes en Twitter.