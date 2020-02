Implacable, Ángel De Brito insistió: “Pero me involucraste a mí, yo estaba en la foto. Era para Yanina entonces”.

Embed

¿Le robó el canje?

Luego del primer cruce, recibió una inesperada acusación de Lourdes Sánchez.“Cinthia me robó los zapatos”. “Cómo te voy a robar el canje de zapatos. Todas usamos los zapatos”, respondió Cinthia sin entender la denuncia en vivo. Lourdes explicó: “A mí me dijo la marca. Y como vos (por Cinthia) no me mandaste las fotos de los zapatos que te pedí, le pedí a la marca que me enviara fotos de tus zapatos así yo no los usaba y me dijeron ‘ah no sabíamos que Cinthia los usaba’” terminó cuando el conductor de LAM le preguntó quién era la responsable de haberle robado un canje.

Indignada y ante la deuncia pública, Fernández retrucó: Me va a tener que mostrar las pruebas y después lo subo a las redes”. Luego del entredicho, De Brito anunció que cuando Lourdes se tome vacaciones, su lugar será ocupado por Cinthia Fernández. “Ahí prestale tus zapatos”, remató irónico elperiodista tras el anuncio.

En LAM, Ángel De Brito le consultó a Lourdes Sánchez, cuántos candidatos están evaluando para definir los participantes del "Bailando" 2020. "La producción ya se está reuniendo con varios de los futuros participantes, hay una lista enorme, ya la contamos acá con Lourdes, ¿cuántos son?", le preguntó el conductor. "Más o menos 500. ¿Hay 500 figuras?", ironizó Lourdes Sánchez entre risas. "No lo sé, pero tienen que quedar unas 25, 30 figuras. En abril es la fecha para el inicio del Bailando", contestó el jurado del certamen.

Incógnita

"Tengo un surtidito de gente interesante y otra gente que no me imaginaba. Hay una que se reunió, que es periodista, que no me la imaginaba. Periodista con mucho carácter. Sandra Borghi no está en mi lista, pero la proponemos", reveló Ángel De Brito. "Tremenda, la banco muy fuerte", sostuvo Yanina. Ángel luego aclaró : "esta periodista de la que hablo es de otro canal, de actualidad, con un lomazo"..

El conductor también se refirió a otra periodista pero no reveló el nombre.

LEÉ MÁS

Cinthia Fernández estalló: "Zámolo y Rucci son las peores"

Lourdes Sánchez le apuntó a Occhiato: "Otros se lo merecían"

Cinthia Fernández y Belu Lucius se cruzaron por los rugbiers

Flor Vigna está en la final y a Lourdes Sánchez se le fue la lengua