Flor Vigna está en la final y a Lourdes se le fue la lengua

Lourdes reveló en LAM con qué panorama se encontró en su hogar: “Estaba muy enojado pero dormí en mi casa. Igual, cuando llegué no estaba y me asusté”. “¿La lengua estuvo de más?”, preguntó Ángel de Brito. Y ella le restó pasión y conciencia al momento: “Yo no me di cuenta de la lengua”.

Con tremendo chape, Lourdes Sánchez y Fede Bal bailaron #Cuarteto en la primera semifinal