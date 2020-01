Cinthia estalló: "Zámolo y Rucci son las peores"

Las panelistas de Incorrectas, Celina Rucci, Carolina Papaleo, Sofía Zámolo, Natalie Weber, Silvina Escudero y Floppy Tesouro, cuestionaron la relación amorosa entre Cinthia y Martín Baclini, y pusieron en duda la sexualidad del empresario. "¿Baclini tenía un contrato económico con Cinthia Fernández?", disparó Weber, en pleno debate. Y Zámolo acotó: "Cuando hablan de que podría ser el próximo Ricardo Fort puede ser porque quiere producir obras. A mí no me consta... A mí la sexualidad de cada uno no me interesa".