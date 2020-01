Gandini y Heredia, furiosos con Fede Bal

"Pensé que lo mejor era ir a tocarle el timbre y fui. Ya antes Gonzalo vino a hablarme a mi camarín y me pareció que se había entendido. Que esto se haga público me parece súper innecesario, que es lo que hoy le dije a Brenda cuando vino a casa y me pidió disculpas por la filtración del audio", agregó el actor.

Luego, Bal se quejó por tener a toda la prensa en la puerta del teatro consultándole sobre la pelea con Gandini y Heredia.

"Fui a la casa de ellos, me presenté y les dije ‘¿qué es lo que pasa?, ¿qué es lo que hice que les molestó tanto?’. Y a la noche se filtró todo esto en la tele y me parece súper innecesario. Ya lo hablé igual con ellos, está todo bien. Pido disculpas si les molestó la música, pero no es real que los vecinos quieran echarme. De hecho, todos los vecinos tienen la mejor conmigo", remarcó Bal.

“Soy la vecina rompequinotos”

Un poco más tranquila con la situación, Gandini se refirió a cómo vivió el episodio a través de la pantalla de Intrusos. “No hay nada más que agregar. Por suerte pudimos hablar, me entendió, nos entendió, nos pedimos perdón mutuamente. O sea, como que ya está”, confesó la actriz. Y agregó: “En mi grupo de amigas soy la vecina rompequinotos, o sea, imaginate. Mi hermana me llama, que me conoce, y me dice ‘perdiste la paciencia de verdad’”.

