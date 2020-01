Todos contra todos: los famosos están en guerra

Inmediatamente, Fernández le fue a la yugular furiosa. "¡No te permito que digas eso!... A vos no te gusta que te toquen el tema de tus hijos, a mí tampoco... ¡¡Estás meando afuera del tarro con muchas ganas!!", expresó.

"No sé... primero el robo (de sus ahorros en dólares), después que las nenas lo extrañan, yo no te creo", siguió la también contadora, para que Cinthia se siguiera enojando.

"¡¡¡A mí no me faltes el respeto!!! Estás meando afuera del tarro y te estás metiendo con que yo soy mala madre usando a mis hijas. No te permito que digas que uso a mis hijas", finalizó Fernández.

Denuncia en el country

El periodista Lío Pecoraro compartió un audio de Brenda Gandini en el cual se queja, aparentemente de Federico Bal, por las fiestas que realiza en el barrio de Mar del Plata que ambos comparten, y que duran hasta las primeras horas de la mañana.

"Hizo una fiesta el miércoles a la noche hasta las 7:30, gritando, los pibes en la pileta. Antes de ayer llegamos de nuevo, fiesta a las 3AM. Llamé a seguridad para que apague la música. Apagó la música, y ayer Gonzaló habló de una forma poco cordial para ver si entiende este chico que no puede hacer más lío", se la escucha decir, sin nombrar a Bal.

En tanto, el hijo de Carmen Barbieri aseguró que él no es el responsable de los disturbios.

