"No dejen en la calle a tantas chicas"

En la F1 decidieron eliminar la presencia de las famosas promotoras, y con miedo a que eso ocurra en el automovilismo nacional, la ex GH salió a defender a sus colegas. “Trabajé 7 años en el automovilismo argentino de promotora y todavía sigo ligada. Me parece cualquiera lo que están planteando. ¿Dejar a tanta gente sin laburo les parece? ¡Este trabajo es como cualquier otro!... Me parece de dinosaurios lo que se plantea”, publicó la modelo.