No hay interesados en presidir las vecinales

La ordenanza que regula las elecciones vecinales se modificó en 2012. Extendió los mandatos a cuatro años y agregó exigencias para ser candidato, como no tener deudas por infracciones o tasas municipales y respetar el cupo de género. También prohibió la “re-reelección”, es decir, que ya no se permiten los mandatos eternos al frente de un barrio.

Las próximas elecciones deben hacerse del 19 de agosto al 23 de septiembre, de manera escalonada. Hace unos días venció la fecha para presentar listas en los primeros ocho barrios y la mitad quedó sin candidatos. Es el caso de Confluencia Rural, Área Centro Oeste, Alta Barda y Valentina Sur Urbana, donde no hubo postulantes que reúnan las condiciones.

Una parte de los vecinales reclama razonamiento al intendente. Foto Archivo

Hoy vence el plazo para las candidaturas de otros ocho barrios y el panorama tampoco era alentador, ya que pocos apoderados habían retirado las planillas. Se estima que cuatro vecinales más quedarán acéfalas. A eso se suma que hay barrios donde se presentó lista única, de modo que no hará falta la elección. En muchos de esos casos, los postulantes son personas que ya están al frente de la vecinal y van por un segundo mandato porque no surgieron nombres nuevos. Es lo que ocurrió en Esfuerzo y San Lorenzo Sur, y se preveía lo mismo para Terrazas del Neuquén.

La presidenta de la junta electoral, Zulma Parra, contó que la presentación de listas arrancó a fines de mayo y agregó: “Hasta ahora tuvimos muy poca participación en consultar y traer la documentación, que creemos que es por haber puesto tantos requisitos”. Señaló que una de las principales trabas “es el libre deuda, que incluye cementerio, rodado, baldíos y todo eso, y también pasa con los antecedentes penales nacionales”.

Contó que, ante la escasa convocatoria, la junta flexibilizó las exigencias. “Estamos aceptando las deudas municipales con plan de pago y la constancia de antecedentes en trámite, pero igual no llegan y el retiro de planillas viene bajo”, indicó. En los barrios donde no se presente nadie se hará una segunda convocatoria después de septiembre. Si no aparecen interesados, quedarán sin comisión y la Muni opondrá un interventor.

Plazo: hoy vence la presentación de candidaturas para ocho barrios de la ciudad.

La ciudad de Neuquén es un enorme mercado inmobiliario.

Organizaciones políticas con más proximidad

Las comisiones barriales son las organizaciones políticas más próximas a los vecinos, las únicas donde el que está al frente conoce la cara de todos.

Pero como la participación no es obligatoria, es un espacio que se diluye si no hay nadie que lo sostenga.

“En nuestro grupo parece que solamente nos presentamos tres sobre ocho barrios y en mi vecinal vamos solos, creo que eso es lamentable porque son muchas las obras que se pueden hacer para la gente y que se gestionan solamente si existe una comisión”, comentó Daniel Escontrela, presidente de Terrazas del Neuquén y aspirante a un segundo mandato al frente de esta vecinal.

“En los barrios vecinos, Alta Barda y Parque Industrial, por ahora no va nadie y eso es preocupante, porque el que no presenta comisión se queda sin un montón de oportunidades que van más allá de los 400 mil pesos al año para obras, sino todo lo que se puede hacer para la socialización de gente que vive cerca y no se conoce”, contó. Agregó que “es una pena que eso se pierda por no poder juntar las personas para una lista”.

Catorce son los candidatos que se necesitan para armar una nómina vecinal.

La presentación debe incluir presidente, vice, secretario, tesorero, cinco vocales titulares y cinco suplentes. Todos deben cumplir con los requisitos previstos por ordenanza.

