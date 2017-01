No maten la gran pasión

Facundo Romera, de 29 años, es fana de Cipo como buena parte del Alto Valle. Un esforzado laburante de un comercio céntrico, en la vecina ciudad, cuyo mayor placer pasa por ir a alentar al Albinegro y despejarse de la rutina y la “locura diaria”. Esta vez le había prometido a su hijo Tiziano que si se portada bien, hoy lo llevaría a La Visera. El nene de 5 años, que ya le agarró el gustito a la cancha y tararea las canciones de la popu, venía haciendo buena letra, no le quería pedir ni un caramelo a su padre del kiosko que atiende... Pero no fue su progenitor quien al final dejó al inocente pequeño con las ganas de presenciar Cipolletti-Madryn por la Copa Argentina. Fue el grave caos reinante en la AFA lo que impidió que este fin de semana haya fútbol e hizo llorar de la desilusión al chiquito, que nada entiende de las miserias de la dirigencia del fútbol nacional. Es la caótica situación que vive la AFA la que tampoco permitirá que se reanude la otra semana, como estaba previsto, el Federal A. Otro fiel reflejo de la crisis terminal que afecta al más popular de los deportes. Si a esto se le suma que el Gobierno insiste en que el Fútbol para Todos caducó y ya no será gratis ver los partidos, la pregunta que surge junto a un dejo de lástima es ¿quién piensa en los hinchas? Esos fieles simpatizantes que asisten entre indignados y resignados a los reiterados papelones de los popes. Están cansados de que este verano se hable más de los problemas y la lucha de intereses de la AFA que de las altas y bajas de sus equipos. “No habrá fútbol en todo el semestre si no se llama a elecciones”, advirtió ayer el presidente de Chicago, Daniel Ferreiro, uno de los que se oponen al sistema. Así atentan contra la gran pasión de los argentinos. No la maten...

Se postergó el inicio de la Copa Argentina y el Federal A; peligra el de Primera y ya no será gratis ver partidos. ¿Y los hinchas?